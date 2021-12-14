無業漢涉誤殺同房男病人　見事主流口水感噁心　被告稱只輕推一下

無業漢3年前在葵涌醫院與同房男病人發生爭執，涉在浴室推倒該男病人，令其頭部撞到牆後死亡，無業漢否認誤殺罪，案件今(14日)在高等法院開審。控方在開案陳辭時透露，無業漢事前曾服藥，在病房走動時，見男事主流口水，感到很噁心，曾輕力推了對方一下，惟驗屍報告指該男病人因頸部受創身亡，其脊椎亦有受傷。



被告張澤明（35歲，無業）被控於2018年11月5日在香港非法殺死鄭學云（終年41歲）。

職員見事主血跡斑斑

控方開案陳詞指，被告與男事主鄭學云，案發時均是葵涌醫院精神科的住院病人，職員在2018年11月4日獲告知有人在浴室跌倒，職員前往浴室後見到鄭躺在地上血跡斑斑，將他送院經搶救後翌日不治。

被告張澤明(右)否誤殺在葵涌醫院同房的一名男病人。(李慧娜攝)

同房病人見被告曾大力推鄭

病房內有閉路電視顯示，事發前被告與鄭曾出現爭執，有同房病人見到被告在浴室內大力推鄭，並以粗口罵鄭，最終令鄭失平衡，其頭部撞牆後倒地。

被捕後稱輕推了鄭一下

被告被捕後向警員稱，只推了鄭一下，對方便跌倒在地上，又稱他事前服食藥物，在病房走動時，見到鄭流口水，感到很噁心，曾輕力推了鄭一下。

控方指被告為求開脫才這樣說，驗屍報告顯示鄭因頸部創傷身亡，其脊椎也有傷勢。

案件編號：HCCC97/2021