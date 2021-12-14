車用燃油價格高企　競委會：有合理懷疑證據支持　已展開調查

本港車用燃油價格高企，社會已有不同聲音質疑油公司「合謀定價」，不過問題一直懸而未解。《競爭條例》生效至今6年，競爭事務委員會主席陳家殷今日（14日）透露，已有合理懷疑證據支持存在「反競爭行為」的情況，將會進入調查階段，現正進行搜證，適時會再作公布。

他又強調，競委會將不遺餘力，運用《競爭條例》賦予的調查及執法權力進行相關工作。



陳家殷表示，車用燃油價格高企，當中價格因素與國際市場及政府政策等相關，雖然上述非競委會可控範圍內，但競委會獲賦權執法，並已就個別車用燃油公司可能涉及的「反競爭行為」展開調查，亦正進行搜證，現階段不適宜披露涉事公司背景及詳情。

競委會曾於2017年就車用燃油價格展開市場調查，惟當時會方指權力有限，曾向油公司取油價資料遭拒，增加調查困難，被問到何以今次「改變主意」，陳則指上次屬「市場研究結果」，但今次有合理懷疑證據支持，將會進入調查階段，並可行使執法權力。

《競爭條例》自2015年12月生效，陳家殷指，至今累計接獲2100宗投訴及3000多宗查詢，當中250宗已進入初步評估及深入調查階段。此外，6年以來，共有12宗個案達到不同的執法結果，當中有9宗已入稟競爭事務審裁處，共涉及47名答辯人，審裁處已審理5宗案件，競委會全獲勝訴。

競委會又指，已有4宗個案獲審裁處頒下罰則，命令答辯人支付罰款及訟費，以及發出取消董事資格令。陳家殷續稱，競委會正邁向發展為成熟的執法機構，為競爭法建立不少案例，他又提到，除入稟訴訟外，亦會加強使用非訴訟方式處理案件，例如接受有關人士作出承諾及發出違章通知書，競委會已於去年與三大網上旅行社「Booking.com」、「Expedia」及「Trip.com」達成承諾協議，刪除或會削弱競爭的酒店「最優惠條款」，他表明此舉可靈活處理個案，亦有效糾正潛在反競爭行為。

個案處理時間長 陳家殷：一年處理兩宗案件成績已經好不錯

被問到過去6年以來，僅能處理12宗案件，工作效率上是否過慢，且剛入稟的清潔承辦商合謀案，亦前後花近4年始展開訴訟程序，他則解釋稱，調查進度視乎案情複雜程度，「用3、4年處理係好普通，平均一年處理兩宗案件成績已經好不錯」，不認為時間過慢。

他又交代競委會工作展望，未來將針對影響民生、詐騙公帑或政府津貼，以及涉及數碼經濟的反競爭行為執法，競委會將與警方商討，如何有效偵測及處理樓宇維修的圍標、瓜分市場的行為。他表示，競委會亦正研究網上零售市場，檢視當中是否有潛在的反競爭行為。