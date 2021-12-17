通關｜單親跨境司機盼團聚　女兒扯甩頭髮：媽咪係咪唔要我

政府推出多項措施準備落實通關，亦已推出香港健康碼予市民登記，惟通關詳情遲遲未有公布，未知配額如何分布。有跨境女司機一年半未曾歸家，兩名3歳半女兒長時間不見媽媽，情緒困擾，更開始扯頭髮，哭說：「媽咪係咪唔要我哋」，令媽媽期盼盡早免檢通關。

工聯會指出，不少中港家庭在疫情下出現問題，亦有市民希望往內地探病重親人，期望政府可以分一半配額予非商務用途，並以緊急分優次，設立專責部門處理非商務配額申請及審批。



跨境司機韓女士為單親媽媽，工作關係與女身分隔一年半，希望盡快通關讓她與家人團聚。（鍾妍攝）（鍾妍攝）

任職跨境司機十多年的韓女士為單親媽媽，有兩名現時三歲半的女兒居於深圳。由於工作關係，她於去年八月起就從未返家，女兒一直由保母照顧，「對佢哋成長一片空白，佢哋對我都一片空白」，更形容現時生活只有一片黑暗。她下班後就直接入住深圳的隔離酒店，幾乎每日途經家門卻不能進入，有家歸不得，只能望着單位亮起的燈。

長年沒有和母親接觸，她說小女兒情緒出現問題，扯下並吃下頭髮，大女兒亦脾氣變得暴躁。韓女士說，每天都會和女兒視象對話，女兒有時會問：「媽媽係咪唔要我哋」，又會叫她回家：「唔鍾意你喺出面」，令她非常痛心。她曾想過放棄跨境司機工作，但供樓、保姆等財政壓力，「保姆都難請，兩個月換咗10個」，但只能堅持下去。

她希望政府可以為她們提供通關配額，指一直在前線服務香港，政府提出的安心出行、接種第三針、香港健康碼等，每次一推出都立即配合，只為盡快家庭團聚。

陳女士盼可獲配額探望患末期食道癌的八旬父親。（鍾妍攝）

除了照顧子女，亦有年邁父母重病的子女急切需到內地探病。陳女士的父親已83歲，今年6月確診末期食道癌，會嘔吐甚至吐血。無奈陳女士在港有工作在身，家中有子女照顧，難以檢疫21日。她每天都提心吊膽，怕收到電話，「一個唔覺意就陰陽相隔見唔到佢」，期望政府可以體恤她們的心情，預留配額予病危親人的子女，令彼此不留遺憾。

工聯會大灣區服務社總幹事曾志文表示，不同階層都有真實個案有逼切通關需要，現時已有數十個探病求助個案，配額不應只限於商務，期望政府可以把一半配額留予非商務人士使用。

工聯會建議，政府預留一半通關配額予非商務使用。（鍾妍攝）

曾志文認為，以緊急性分配額相信社會能夠理解，要提供相關證明相信可以做到。她不同意使用「先到先得」的方式，指對長者及不熟悉網上登記的基層人士不公。她以79歲的郭太為例，她在廣州以回港易回港做眼科手術，未來欲回內地，但申請通關碼有困難，要向工聯會求助。

曾期望政府多聽民間聲音，並在社署或民政事敄署下設專責部門，處理通關申請及審批程序。