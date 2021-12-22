入境處12.28起推電子化簽證　市民辦理外傭簽證及延長逗留更省時

入境處將在下周二（28日）起推出電子化簽證申請服務，申請人可以「一條龍」透過入境處app辦理申請、繳費及領取電子簽證，電子簽證屆時會取代紙本簽證。本港不少家庭都有聘請外籍家庭傭工，僱主屆時可以透過網上辦理外傭簽證或延長逗留申請，僱主亦可利用入境處app掃描電子簽證上的加密二維碼，核實及辨別外傭資料；申請手續電子化後，申請人亦可節省郵遞時間，及避免親身前往辦事處，減少人群接觸。



入境處將分階段推出電子化簽證服務，首階段在下周二起，開放予涵蓋各類延長逗留期限的申請，以及外籍家庭傭工、「非本地畢業生留港／回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證申請，佔入境處每年簽證申請的八成；明年下旬推廣至其餘兩成簽證類別，申請人可以繼續選用親身或郵遞申請，但入境處只會簽發電子簽證。

免卻往辦事處 減少他人接觸

屆時僱主及僱員辦理工作簽證將更加方便，以聘請外傭為例，在電子化申請下，市民可以在網上填寫申請表，系統會儲存表格資料14日，方便隨時隨地填寫，在完成申請後，外傭會獲取一張電子簽證，上面載有個人資料及逗留條件，僱主可以透過入境處app掃描電子簽證上的二維碼，核對資料及核實真偽，二維碼經過入境處電腦伺服器加密，其他流動應用程式無法讀取 ；電子化申請亦涵蓋「智傭易」功能，方便僱主替外傭辦理延長逗留等申請。

入境處助理首席入境事務主任（資訊系統）發展許一玲表示，簽證申請電子化後，申請人毋須透過郵遞申請，有效節省時間，疫情下，申請人亦免卻前往辦事處，減少與他人接觸，保障公共衞生。

許一玲又指出，現時非永久性居民辦理政府手續時，都要證實逗留條件及期限，入境處已通知各政府部門，可以透過電子簽證上二維碼核查身份；而申請人入境時，亦只要向入境處人員展示電子簽證，掃描二維碼後便可辦理出入境手續。