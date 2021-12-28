01企業金勳大獎2021｜後疫情時代機遇雙至　表彰推動經濟復蘇企業

後疫情時代香港機遇雙至，一方面迎來國家「十四五」巨大的發展規劃，為香港經濟提供新的增長動力；另一方面疫情稍緩，高強度的刺激經濟措施推動電子消費模式，為實現高質量的經貿發展奠定重要的里程碑。「01企業金勳大獎2021」傳承上屆精神，以「曙光展現利好營商，把握機遇共創先機」為主題，旨在表揚具出色表現的優秀企業，弘揚香港商譽及企業形象，並為業界樹立典範。是次大獎為香港商界及傳媒界極具影響力的盛事，更令大眾了解過去一年傑出企業於推動香港經濟復蘇作出的重大貢獻，我們誠邀全港所有企業參與。



評審標準

《香港01》會就以下4個大項作為評審標準，以客觀準則選出傑出企業：

1. 應變力 - 企業管理及行政

- 兼具遠見及應變能力

- 能於日新月異的大環境中找到獨有價值

- 成功令產品或服務獲取市場認受性，並擁有良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意

- 富創造力，不斷推出新產品，突破市場的固有印象

3. 執行力 - 市場洞察及營銷

- 管理層具領導才能，成功透過市場策劃推廣品牌，將構想付諸實行

4. 企業社會責任

- 採用對社會負責的營商手法

- 抱持為社會作貢獻的使命感

- 發展可持續的產品或服務

評審團隊

《香港01》請來專業且在社會上具名望的代表，他們會以持平客觀的準則，挑選出最優秀的企業。

專業評審代表：（排名不分先後）

林建岳 - 香港貿易發展局主席

梁兆基 - 香港總商會總裁

何順文 - 香港恒生大學校長

黃鳳嫺 - 消費者委員會總幹事

《香港01》代表：

編輯團隊

遴選機制

「01企業金勳大獎2021」遴選機制分為兩部分，首先由《香港01》評審團隊選出傑出企業大獎，並由專業評審團選出「金勳大獎」得主。

第一部分 - 傑出企業大獎：參賽企業需要按照大會評審標準填妥表格，參與獎項評選，每個獎項均會有不多於3間企業參與競逐，並由《香港01》評審團選出1間得獎企業。

第二部分 - 金勳大獎：所有第一部分的得獎企業均會自動入圍競逐「金勳大獎」獎項，由專業評審團選出1間得獎企業。

頒獎典禮詳情

日期：2022年1月17日

地點：香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Hong Kong），尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場（ICC）

更多資訊，請瀏覽活動網站：https://bit.ly/3EA364W