非法油站變招避消防　7人巡350黑點　申訴專員倡保安局牽頭打擊

非法油站以市價約一半招徠，但其消防安全隱患備受關注。申訴專員公署就政府非法燃油轉注活動的規管作主動調查，今日（23日）發表的報告中指出，非法油站「變招」，改由分銷商購買合法柴油，並改以小型貨車掩人耳目，增加執法難度。惟消防處相關特遣隊只有7人，需巡查350個黑點，而消防處亦無權規管燃油供應銷售。公署建議，消防處應增派人手，並考慮保安局牽頭，加強跨部門合作及由源頭堵截。

惟保安局回覆，指源頭限制危險品供應和售賣會對市民生活和業界營商等造成不便，未能接納申訴專員有關源頭管理的建議。



非法油站遍布多區，截至2021年2月底，消防處打擊非法燃油轉注特遣隊曾作巡查及執法的非法油站黑點數目有350個，86%位於新界，九龍和港島則分別有8.6%及5.4%，而較高風險和活躍的黑點有76個，大部分位處新界。

在過去5年間，絕大部分非法油站都是提供輕質柴油，報告指，非法油店的油價較市價便宜一半甚至更多，不少駕駛貨車的職業司機會光顧。據海關理解，現時非法油站供應的輕質柴油均為合法途徑取得，以批發價由油公司購入。申訴專員趙慧賢說，油公司會轉售予分銷商，當中涉及多層供應鏈，難以追查來源。

報告指，從媒體報道留意到，非法油站經營者不再以持牌危險品車輛載油，改為小型貨車，以掩人耳目及增強機動性，可迅速離開現場，而貯存的柴油量亦滅至法定豁免的2,500公升以下，改為由另一車輛補給。惟在2016年至2021年6月30日期間，因非法油站而入罪的個案，無判監禁個案，最高罰款只由5,000元至5萬元不等，無阻嚇力。

公署認為，在現有法規下和人手下，消防處已竭盡全力，2020年平均每個工作天巡查1.17次，更要兼顧其他工作，但非法油站仍然猖獗，更改變經營模式，令打擊工作更困難。趙慧賢建議，增撥資源，調整編制以應付工作。她說，留意到調查期間消防處正修例，把柴油運送豁免量，由2,500公升大幅減至500公升，並提升最高罰款額。

趙慧賢說，政府可在修例後再作檢討，若成效不彰，建議探討以法例由源頭入手。（記者會截圖）

趙慧賢說，政府可在修例後再作檢討，若成效不彰，建議探討以法例由源頭入手，規管堵截非法油站的燃油來源，容許可以追查柴油銷售，認為有需要保安局牽頭，推動跨部門合作。

保安局表示，同意增派人手及採取更多聯合行動等建議，惟局方就探討引入源頭管理改善措施的可行性，指出《危險品條例》非就危險品的供應和售賣作出限制，如實行有關建議超越其規管範圍，可能對市民生活和業界營商等造成不便，未能符合政府「利商便民」的原則，經仔細考慮後未能接納有關建議。