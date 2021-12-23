美食車生意欠佳　先導計劃明年6月結束　商經局：去年跌至最低點

經過5年營運、多次爭議及討論後，旅遊事務署今日（23日）宣布，政府經詳細評估美食車先導計劃的成效後，決定於2022年6月1日結束先導計劃。商經局指，美食車的業務發展並不理想，只在推出首年表現較好，其後兩年業務持續下跌，新冠肺炎疫情的打擊下，業務表現於去年上半年跌至最低點。



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先導計劃於2017年推出時有15架美食車投入運作，其後先後有美食車退出或加入，當中有兩架美食車更於中標後，改裝貨時「未出發先結束」，其中一檔主為藝人谷祖琳，現時餘下的12架美食車當中只有6架較常營運，而在目前12個場地當中，只有三個較常有美食車到場營運，其中以只有迪士尼樂園外的檔位，多年來反應較佳，另外，部份美食車早已因其名氣「上岸」，當中「菠蘿仔」於多區開設新分店。

旅遊事務署指，先導計劃於2017年2月3日推出，為期兩年，定位為推廣旅遊的項目，為來港的旅客及本地居民提供多元化、富創意和高質素的美食選擇。但計劃推出後，政府一直對美食車的運作作出多方面的支援，推出多項優化及紓困措施，包括引入新場地和寬減場地租金，並兩度延長先導計劃至明年2月2日。

然而，作為推廣旅遊的設施，美食車的業務發展並不理想，只在推出首年表現較好，其後兩年業務持續下跌，及後更因2019年的社會運動和新冠肺炎疫情打擊下，業務表現於去年上半年跌至最低點。項目的運作模式已經過充分的試驗，其發展未能達致政策目標，政府最終決定結束先導計劃，但會延長計劃約四個月至明年6月1日，讓營辦商有充裕時間作出相應安排。