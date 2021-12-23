羅湖懲教所辧聖誕活動　女囚犯與家人繪畫　為更生路添色彩

聖誕節將至，懲教署與警務處攜手合作的「並肩同行」計劃昨日（22日）為羅湖懲教所10名女性在囚人士及其家人舉辦名為「『圓』美聖誕 並肩同行」活動。有因反修例示威入獄的女性在囚人士表示，活動令她感受到家人及社會對她的包容和支持，會運用在活動中學懂的情緒管理技巧，樂觀積極地面對更生路上的各種挑戰。



在囚人士與家人及義工合力完成油畫畫作。（懲教署提供圖片）

懲教署與警務處的工作人員聯同天主教香港教區教友監獄福傳組織義工到訪羅湖懲教所，以圓圈繪畫的藝術創作為媒介，協助女性在囚人士表達內心感受，調和負面情緒及去除激進思維，並加強與家人溝通交流，消除隔閡，重建家庭關係。

其中一名參與活動的在囚人士阿欣（化名）因反修例事件相關罪行被判入獄，她表示在參與示威時沒有理會家人勸阻，亦不顧違法後果。她入獄前與家人的關係一般，但入獄後家人風雨不改的前來探望，令她深切感受到家人的愛與關懷，惟性格內向的她一直沒有勇氣向家人承認過錯，因而壓抑着負面情緒及刻意避談家人事情。

直至當日的活動，她的母親、工作人員及福傳義工在她繪畫的陰沉圓形上加上色彩，令她感受到家人及社會對她的包容和支持，對開展新生活充滿信心。她明言當初參與示威時受虛假資訊渲染，令自己產生很多負面情緒及激進思維，最終以破壞社會安寧的暴力手法宣洩。從今以後，她會運用在活動中學懂的情緒管理技巧，樂觀積極地面對更生路上的各種挑戰。

活動結束前，工作人員及福傳義工協助在囚人士親手設計和製作聖誕花環，把這份聖誕祝福送給家人，感謝他們一直以來的默默付出，並承諾會洗心革面，獲釋後與家人共建和諧關係。

監獄福傳組織的藝術治療師唐明敏表示，參與活動的在囚人士透過圓圈繪畫打開心扉及重新認識自我，釋放積壓的負面情緒，重建正面的價值觀，並學習以理性的方式抒發己見，向家人傳遞真摯的情感，深化家庭關係，有助支持在囚人士更生。

活動籌劃人高級懲教主任周鳳玲表示，這次活動揉合圓圈繪畫及情緒管理的心理輔導，有助在囚人士釋放負面情緒及去除激進思維，並加強家人在更生路上的角色。這次活動充分體現參與者之間的互相包容、合作及創造力，亦象徵兩個部門與社會各界攜手創造更生機會，協助在囚人士獲釋後融入社會。