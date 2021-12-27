以色列駐港總領事藍天銘：港橋樑角色沒變　盼中港以三地創科交流

香港與以色列有頗多相似之處，人口均不到1000萬人，而且缺乏天然資源，沒辦法自給自足。香港因此發展成為一個高度依靠金融及服務業的城市；而以色列與香港有多方面均很烘似。但以色列能成為成功的「創業之國」，全球有約800間獨角獸企業，單是以色列就佔了50間或6.25%，比例非常高。至於香港，特首林鄭月娥在上一份《施政報告》中，提出北部都會區概念，並期望在區內大力發展創新科技產業，估計區內可提供15萬個創科職位。



以色列駐港總領事藍天銘（Amir Lati）近日接受《香港01》專訪，與大家分享以色列在創科方面的成功之道。香港可有借鏡之處？



以色列是個「創業之國」（startup nation）。在2014年，以色列新成立的創科公司達1400間的歷史新高，即每日有約接近4間新創科公司誕生。即使是新冠肺炎爆發的2020年，新創科企業成立的仍達500間。根據投資推廣署數字，香港同期成立的新創科企業為176間。

全球有800間獨角獸 以色列佔50間

但藍天銘說該國已積極從創業之國轉變成「擴張之國」（scale up nation）。目標不止是有更多科創公司，而是有更多大型及具規模的創科企業可走上獨角獸或上市之路。事實上，以色列在創科發展上目標明確，整個創科界巨企亦越來越多，全球有約800間獨角獸企業，單是以色列就佔了50間，若論人口比率而言，育成獨角獸的比例可說是很高。紅杉資本在港設立的公益基金會「創科香港基金會」今年11月宣布「香港獨角獸榜單 Unicorns HK 2021」指本港現時有18間擁「香港基因」的獨角獸，包括WeLab、Lalamove及等。在創科界，獨角獸的意思是指成立不到10年但估值10億美元（約78億港元）以上，又未在股票市場上市的科技創業公司。

以色列在扶植創科企業發展上十分成功，與其有一套完成的產業政策有很大的關係。該國發展得最好的創科領域分別為FinTech（金融科技）、數據基建以及網絡安全，這三大範疇的投資金額在疫情最嚴重的2020年翻了一倍。這三大範疇被稱為”Big 3”，基本上撐起了以色列的創科生態圈。

藍天銘解釋，創新與創意屬同一生態圈。文化在培育創科產業扮演了一個很重要角色。「猶太的教育十分著重發問及懷疑，如何跳出傳統框框思維，用新角度思考問題。」而羅馬非一天建成，需要長時間培訓。

以國軍事技術轉化為民用 創科起飛

另外，就是大學與業界緊密合作。這對於新技術如何走出象牙塔非常重要，業界能夠幫助大學的科研成果市場化甚至變現化，令到技術真的能夠應用到大眾的生活上。

第二個重要因素與地緣政治息息相關，以色列很小，能夠發揮最大的優勢，藍天銘表示：「以色列是個很小的國家，而且被一些不算友善的鄰居包圍，因此發展軍事科技十分重要。」

軍事科技轉到民用發展是以色列在創科上特別成功的原因之一。藍天銘舉了一個例，很多人都知道什麼是膠囊內視鏡。這種藥丸形狀的膠囊內藏鏡頭，現時很多本地醫院都用此科技產品為病人進行檢查。對小腸出血、小腸腫瘤、小腸發炎、寄生蟲感染、小腸瘜肉、血管病變或黏膜病變等，都極具診斷價值。不說不知道，此技術就是以色列公司Given Imaging所研發。

PillCam這種藥丸形狀的膠囊內藏鏡頭，現時很多本地醫院都用此科技產品為病人進行檢查。（Medtronic網頁截圖）

開發該技術的Gabriel Iddan是以色列的導彈專家，他的專業就是研究如何為導彈加上「眼睛」，讓它可以認到並追蹤目標。在他離開軍隊時，他想將此科技落地並應用到民生項目上，遂花了數年時間研發膠囊內視鏡，由最初不被看好到現時受到廣泛應用，全球逾60個國家現在都應用有關技術。藍天銘表示，這只是軍事技術落入民生的其中一個例子，這些事例在以色列可說是多不勝數，海水淡化亦是另一案例。

被問到以色列人及社會有什麼特點，可令該國在發展創科上比其他地方都要成功時，藍天銘想了想，答道可能是與該國的徵兵制有關。以色列的國防意識一向十分強，該國實行徵兵制，全民皆兵。該國法律規定，以軍每年徵兵3次。所有公民除宗教和健康原因，不分男女，年滿18歲必須服兵役，高中畢業先當兵然後再入大學。男性的義務役役期是三年，女性則是兩年。

因此，以色列的大學生一般在24至25歲才畢業，加上在要求高度服從性及執行力強的軍隊服役，令該國的大學畢業生比起其他國家的更加成熟。「基本上一畢業，他們已知道自己想做什麼。」年輕人在軍隊內學懂的知識，亦比一般人更深入和專業。不少年輕人從軍一段時間，獲得了專業知識後，就會考慮創業，讓技術「走出軍隊」。

以色列有全面一體性的產業政策

政府的資助同樣相當重要。以色列為年輕創業家提供保護網，簡單來說，創業家需向政府創科的委員會提交計劃書，如果委員會認為計劃書內容值得發展，將會向申請人批出貸款，成功的話創科企業需要償還貸款。若企業多番嘗試後仍不成功，這批貸款將會變成撥款，企業毋須還款，這讓初創企業能獲得一定的保障。

為年輕創業家提供不同程度的保護網，是因為該國政府深信「失敗乃成功之母」，創科就是要從試錯中尋找出路。而這種精神是上至中央政府下至地區政府都會為創業家提供便利。例如市政府在公共圖書館都會設有類似共享的工作空間，合資格使用的創業家可以免租方式在這裏工作，亦讓不同創業家碰面思想撞擊，讓創業精神深入不同的社區。

有不少人在分析為何香港缺乏創業家及企業家精神時，都會歸咎於高樓價問題。樓價離地高企，令到不少香港年輕人寧願每月賺取穩定收入，也不願冒險嘗試創業。藍天銘表示，以色列也面對相同問題。以色列特拉維夫的樓價在過去十翻了一倍，年輕人對置業也感吃力，但藍天銘認為，在此環境下，政府支援以及培養年輕人的企業家精神變得更為重要。

藍天銘期望，香港能作為橋樑，讓內地、以色列及香港三地的創科企業可以多作交流，更稱香港作為中西匯聚的橋樑角色一直沒變；亦希望香港能夠成為以色列創科企業集資的其中一個平台，透過新股上市又或是創投基金，籌集令企業繼續壯大的資金。例如最近很火紅的以色列3D打印植物肉公司Redefine Meat，就於今年初成功香港的爽資本及以色列及美國背景的Hanaco Ventures，籌集了2900萬美元。

該公司以3D打印技術，以植物蛋白打印出肉類的肌肉紋理，令到植物肉不再止限於免治肉，而能夠出現肉扒等質感，是環保人士的一大喜訊。

以色列早於2014年便與創新科技署簽署諒解備忘錄，讓兩地在經濟、工業、科技及商業上加強合作。藍天銘希望訪過雙邊合作，讓以色列及香港的創科企業能作多方面的交流，冀望明年可以加速推進；與此同時，他亦希望兩地在大學領域上多作交流，互補長短。