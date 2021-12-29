方仲賢涉藏10鐳射筆　辯方指筆內並無電池　控方未足證藏攻擊武器

浸大學生會前會長方仲賢涉嫌管有10枝鐳射筆案今日（29日）進行結案陳詞。代表方仲賢的資深大狀王正宇陳詞時指，鐳射筆沒有電池，若方要將鐳射筆用作攻擊性武器，為何沒有買電池？王亦指方突然遭一名穿便裝的男子突然搭膊頭，「閃開兩步」屬合理動作，批評加控阻差只為了對付他，而且控方未能證流失的資料與藏武控罪有關，認為控方未能成功舉證。案件將於明年2月9日裁決。



方另被控妨礙司法公正等罪

被告方仲賢（23歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。方另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

有示威者用鐳射筆不能代表被告

代表方仲賢的資深大狀王正宇陳詞指，事發當日深水埗沒有發生騷亂，雖然暴動中有示威者以鐳射筆照射警方，但不代表被告會這樣做，而且被告知道鐳射筆沒有電池，若他真想用作攻擊性武器，為何不買電池呢？王認為控方未能證明控罪元素。

被便衣男搭膊頭閃開屬合理動作

王續指，被告遭警員搭膊頭截查前，正在使用電話，該些警員又身穿便裝，被告突然遭便衣男搭膊頭而「閃開兩步」，屬合理動作，他並非因為知道對方是警員才閃開，他亦未必看到該警員的委任證。

控被告阻差只為對付他

王提出，截查警員對鐳射筆有偏見，明知鐳射筆無法開啟也拘捕被告，警員當時已兩度提及被告或涉阻差辦公，卻在16個月後才正式拘捕他，批評加控被告阻差只為了對付他。

控方未能證明被刪走資料與案有關

王亦表示，控方未能證明被告電話所流失的資料與藏有攻擊性武器的控罪有關，當時救護車上的救護員也未聞警員曾提醒被告，電話會被檢取作證物，認為控方未能成功舉證。

案件編號：DCCC1119/2020