消委會送錢｜牛年十大消費新聞選舉投票開始　有機會贏取$5000

由消費者委員會主辦、《香港01》有份支持的「牛年十大消費新聞選舉」將於今日正式進入第一階段。是次大抽獎由2022年1月3日至1月23日舉行。活動共分3個階段。在候選的20單新聞中，有與全民關注的消費券有關投訴、涉款最高的「柏傲莊III」第1及第8座需拆卸重建， 800多買家受波及；亦影響不少家庭的「竹篙灣外傭檢疫單位供不應求1500個預約名額短短20多分鐘內搶完」，可見反映市民生活與疫情息息相關。



參加投票除了可選出大眾關注的消費新聞外，還會獲得參加抽獎機會，有機會參加終極大抽獎贏取5,000元禮品卡。唔好放過任何一個獲獎嘅機會。



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「牛年十大消費新聞選舉」的候選名單反映一年來，港人每日生活息息相關的消費新聞。剛過去一年的消費新聞包羅萬有，因環球或香港疫情及防控有關於海洋光譜號復航不足一個月時，有船員初確診，逾200人滯留郵輪碼頭捱餓、不少準新人在疫情下延期，政府的限聚措施影響不少婚宴被逼延期或取消引發糾紛。

金額最令人感到震撼的，相信是大圍站上蓋物業項目「柏傲莊III」，第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，將拆卸重建，預計兩幢大廈將延期9個月入伙，影響800多名買家。

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另外，活牛、活豬加價、劏房租務管制條例草案續租租金加幅上限收緊至10%及卓悅美容有限公司旗下的美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」暫停營業約1000名顧客受影響、UA院線正式宣佈全線結業仍令人影響深刻。

除了票選十大新聞外，還可選出「最大快人心」新聞、「最抵讚」新聞及「最離譜」新聞，各項目有三單新聞可供選擇。

消委會的十大消費新聞選舉活動已舉辦18年，是次大抽獎由2022年1月3日至1月23日舉行。活動共分3個階段，每階段將送出10個安慰獎，每名幸運兒可獲得價值200元的禮品卡。參加者只須參加其中一個階段，即可自動進入終極大抽獎，頭獎、二獎和三獎分別為HK$5,000、HK$3,000及HK$2,000禮品卡。