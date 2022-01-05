校園天地｜閃避球自陳呂起　代表隊向世界比

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學及中國香港閃避球總會於12月4日在陳呂校園聯合舉辦「複式閃避球發展基地啟動禮暨香港代表隊選拔」活動。適逢當天是「國家憲法日」，憲法是國家的根本法，是治國安邦的總章程，具有最高的法律地位、法律權威、法律效力，是全面推進依法治國、建設社會主義法治國家的首要任務和基礎性工作。本校特意安排升旗儀式，各來賓在升掛國旗，以肅立和莊重氣氛下，奏唱國歌，以示對國家的尊重，及展現作為國民的良好素養，以增強對憲法意識，弘揚憲法精神。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



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當天活動分成多個部分，分別為複式閃避球發展基地啟動禮，以及由中國香港閃避球總會教練選拔香港代表隊，培育及訓練新血代表香港出賽，並有資格派出球隊或人員參加國際賽事比賽，進軍世界。

在「複式閃避球發展基地啟動禮」中，很榮幸邀請到香港精英運動員協會執行委員會主席陳念慈太平紳士、圓玄學院副主席湯修齊太平紳士、中國香港閃避球總會會長陸偉洪博士、中國香港閃避球總會主席焦偉祺先生、民政事務總署聯絡主任主管李麗琪女士及香港教育局總課程發展主任(德育及公民)梁偉傑先生等人出席活動並與本校副校長彭家強先生共同主禮啟動禮儀式。

啟動禮升旗儀式。(圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供)

一眾主禮嘉賓站在台上持著特製複式閃避球，隨鳴放禮炮儀式，一同把閃避球拋向台下，台下閃避球教練、本校學生及參加選拔健兒情緒十分高漲，你拋我接閃避球，來回往復，禮炮紙彩飛揚，好不熱鬧。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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