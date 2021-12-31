2021回顧｜留下只有思念　細數本港政商演藝界隕落名人

撰文：陳淑霞
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2021，盡是淚水與唏噓。抗疫長路漫漫，未見盡頭，但已率先話別故人。《香港01》與你細數今年政商界以至演藝圈先後離世人物，今日懷勉，他朝再聚。
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