封區檢測｜堅尼地城海都樓A座完成強檢　部份樣本待核實暫無確診

衞生署衞生防護中心昨日（30日）因應一宗新冠肺炎初步確診個案，對堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座進行封區檢測。政府今早上7時35分宣布已完成該區強制檢測行動，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中，其餘居民的檢測結果均為陰性。



聲明表示，截至今日凌晨1時30分，約195名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中，其餘居民的檢測結果均為陰性。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約95戶，當中約20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

自今日上午約7時30分起，堅尼地城指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

當局昨日公布一名47歲男子初步確診，他是一名機組人員，於12月22日經航班CX840前往美國，離港前於12月20日進行病毒檢測結果呈陰性。

到12月25日，他與另一宗輸入個案12610（已確認帶有變異病毒株Omicron）的同事，一同經航班CX843抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，病毒檢測結果呈陰性。病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，於12月27日的檢測結果呈陰性。

個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。他已於香港接種三劑復必泰。