心臟血管鈣化為「通波仔」大敵　　新技術可360度磨走鈣化物

冠心病是常見的心臟高危疾病，在2020年，本港「冠心病」的死亡人數佔心臟病總死亡人數近六成。然而「通波仔」手術並非可一勞永逸，香港中文大學醫院心臟科專科醫生陳裕豪指，血管內的鈣化物會在血管內一直積聚及凝固，有機會令「通波仔」手術後的支架沒法完全打開，阻礙血液流通。



而最新經改良的「360度心臟動脈粥樣硬化切除器」，磨頭上的鑽石塗層，可令鈣化物磨成微細碎屑，是一種夠能具備通過血管、使鈣化物碎裂的手術儀器，手術成功率更達九成。



陳醫生解釋，供應心臟血流的冠狀動脈，會因為血脂及鈣沉積物等在動脈內積聚，逐漸形成粥樣斑塊，導致血管變窄或阻塞。（曾凱欣攝）

香港中文大學醫院心臟科專科醫生陳裕豪指，高血壓、高血脂、吸煙和肥胖等亦是「冠心病」的高危因素。在香港，更是「不容忽視的致命殺手」。他指出，在2020年，本港「冠心病」的死亡人數佔心臟病總死亡人數近六成。

血管鈣化物或令「通波仔」術後支架沒法完全打開

陳醫生解釋，供應心臟血流的冠狀動脈，會因為血脂及鈣沉積物等在動脈內積聚，逐漸形成粥樣斑塊，導致血管變窄或阻塞；嚴重影響血流時便需要做俗稱「通波仔」的手術，以打通狹窄或有阻塞的冠狀動脈。

另外，醫生為了減低血管日後再度收窄的風險，或會將金屬支架植入血管內。然而，陳醫生補充指，「通波仔」並非可一勞永逸，血管內的鈣化物會在血管內一直積聚及凝固，有機會令「通波仔」手術後的支架沒法完全打開，阻礙血液流通。

九成冠心病患者心血管內會有鈣化物

他指，臨床上年屆70歲的「冠心病」患者，高達九成人心血管內會有鈣化物，血管鈣化越嚴重，在術後一年出現不良心血管事件的比率越高。一般「通波仔」手術分幾種，包括「冠狀動脈斑塊旋磨術」、「軌道旋磨術」、「血管內衝擊波」等。但由於不少的血管鈣化個案較為複雜，或需要混合使用多種不同的方法處理，例如血管嚴重收窄的患者，需要先進行「冠狀動脈斑塊旋磨術」，將部份動脈硬化斑塊祛除，然而血管可能只是輕微擴張，需要其他方法進一步去除鈣化物再放入支架。

全新技術手術成功率更達九成

最新經改良的「360度心臟動脈粥樣硬化切除器」，醫生會在血管置入一條「驅動絲」的特別導絲，將金屬鑽頭送到血管內狹窄的部位的前方，每分鐘可達16萬至18萬轉。陳醫生指，磨頭上的鑽石塗層，可令鈣化物磨成微細碎屑，是一種夠能具備通過血管、使鈣化物碎裂的手術儀器，手術成功率更達九成。

他又指，舊有的「通波仔」手術儀器需要手腳並用，而且需要有助手協助；而新改良的儀器則可以一個人簡單操作，手術及事前準備時間亦相對縮短，令手術更安全。