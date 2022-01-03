10.1衝突｜9人涉與暴動　控方指當日有人向警署附近投擲汽油彈

2019年10月1日，多區發生堵路及警民衝突，在彌敦道一帶的衝突中多人被捕，其中9人否認暴動等控罪。案件今（3日）在西九龍法院開審，控方指首被告為曾向警署投擲汽油彈的前線示威者的其中一員，另指各被告被制服和拘捕的時間、地點及過程、各自的衣裝和裝備等，足以推論他們當日均有參與暴動。另控方為其中9名隸屬特別任務連小隊警員申請匿名令，獲區域法院暫委法官張潔宜批准。



九名被告：羅偉洛（26歲，展覽場地工人）、李翠婷（19歲）、何善航（19歲，學生）、楊任濤（21歲，音響工人）、方穎雯（25歲）、宋昭鵬（24歲，學生）、雷健昌（29歲，維修工程師）、黃炎元（23歲，海洋公園職員）、陳文澤（19歲，運輸工人），同被控一項暴動罪，指他們在2019年10月1日於尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。

其中羅、何、方、宋、雷、陳等6名被告，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們分別管有伸縮棍、摺刀、經改造的鐵棒、彈射器連彈珠、鎚及雷射筆等；另外，李另被控一項管有攻擊性武器罪，即管有一副1手銬；楊則被控管有物品意圖損壞財產罪，即管有一把士巴拿及鎅刀。

案發當日有示威者在尖沙咀警署外投擲汽油彈。(詳看下圖)

+ 2

示威者在尖沙咀及佐敦一帶縱火

控方開案陳詞指，當日下午3時許，大批示威者在彌敦道近佐敦道等地集結，進行大規模破壞行動，包括在尖沙咀縱火及破壞佐敦站B1出口，導致附近一帶交通癱瘓。及至4時，包括第2被告李翠婷在內的約300名示威者由彌敦道前往尖沙咀，在彌敦道近柯士甸道交界集結。

有人曾將汽油彈投向警署附近建築物

其後有示威者暴力行動升級，將第1枚汽油彈投向尖沙咀警署附近的建築物。警方隨即展示旗幟及以擴音器警告，並施放催淚彈，示威者因而向後退，惟仍有10名示威者繼續在彌敦道一帶集結。至4時20分，包括首被告羅偉洛在內的7名前線示威者再次逼近警署，以投擲硬物及汽油彈，衝突持續最少20分鐘。

被告在文明里被捕

警方其後在佐敦道及彌敦道交界設立防線，展示旗幟並作出口頭警告，惟示威者拒絕散去，更對附近的銀行及咖啡店進行破壞。警方隨之向旺角方向推進，沿彌敦道驅散。及至4時56分，警方推進至彌敦道近文明里，本案9名被告當場被捕。

控方指被告衣著及裝備足證曾參與暴動

控方指，法庭就各個被告被制服和拘捕的時間、地點及過程、各自的衣裝和裝備，及部份被告就警方推進及拘捕行動的反應的證據，有足夠證據推論所有被告人均有親身參與暴動，或協助或教唆其他人干犯暴動罪。

審訊明續。

案件編號：DCCC 410/2020、DCCC 35/2020