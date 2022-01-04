調查指市民無考慮參加肺癌篩查　逾六成受訪者不知肺癌是頭號殺手

肺癌關注計劃「呼吸希望」日前進行的研究調查指出，64% 港人表示知道肺癌可以在毫無病徵下透過篩查及早發現，但80%受訪者沒有考慮過以低劑量電腦掃描 （Low-dose Computed Tomography）作肺癌篩查。

此外，肺癌是香港癌症頭號殺手，同時亦是香港最常見的癌症，唯是次調查指出逾六成（63%）受訪者認為，自己患肺癌的機率低於其他癌症。



亞洲癌症研究與教育聯盟副主席蔡添成醫生（右）及「呼吸希望」發言人黎月娥小姐（左）公布「看透肺事」計劃細節。

「呼吸希望」推出全新「看透肺事」計劃，推出簡單的肺癌風險評估網上問卷，並聯同亞洲癌症研究與教育聯盟為一些高風險人士提供免費低劑量電腦掃描作肺癌篩查。

根據是次訪問了1,000名港人的調查，缺乏認知及理解或是讓港人對進行肺癌篩查有所卻步的原因。87%受訪者同意市面上對肺癌篩查的推廣或教育不多，令其沒有足夠知識決定是否作篩查；57%受訪者認為肺部不適或有病徵才需要做肺癌篩查；而一半 (50%) 受訪者則認為除非有醫護人員要求，否則沒必要肺癌篩查。

亞洲癌症研究與教育聯盟副主席蔡添成醫生表示：「有效利用低劑量電腦掃描作肺癌篩查可及早發現肺癌，並能顯著地降低患者死亡率。另外，是次調查中，有為數不少的受訪者認為自身患肺癌的機會較低的現象亦十分值得關注。吸煙及非吸煙者都有機會罹患肺癌。儘管吸煙率在東亞地區（包括香港）都在下降， 但非吸煙人士的肺癌發病率一直穩步上升。」

是次研究還顯示香港人對肺癌篩查明顯缺乏了解。八成受訪者誤認為胸肺 X 光可有效篩查肺癌。此外，81%受訪者並不知道甚麼是低劑量電腦掃描。低劑量電腦掃描是一種無創傷檢查方法，可提供比胸肺 X 光檢查更為詳盡的影像。此技術同時亦是目前唯一受推薦的肺癌篩查方法4，此篩查方法能夠有效檢測出早期肺癌，使患者可以及早接受治療。整體而言，相比大腸癌（27%）、乳癌（18%）和子宮頸癌（20%），只有10%受訪者表示他們曾就肺癌作檢測。

「呼吸希望」及亞洲癌症研究與教育聯盟將支持其中300位有風險人士在本地診所進行免費低劑量電腦掃描肺癌篩查。符合參與免費篩查條件的人士在收到問卷結果後，可直接聯絡亞洲癌症研究與教育聯盟預約作篩查。https://www.livingwithlungcancer.asia/tc/seethefact