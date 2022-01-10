涉非禮聾啞女子被追　清潔工認兩襲巴士司機　判罰2千及賠3千

清潔工被指前年在一輛九巴上非禮巴基斯坦籍的聾啞女乘客，該女乘客以手機向九巴司機作投訴，司機下車追截被告，卻遭清潔工揮手襲擊。清潔工事後原被控非禮罪及普通襲擊等3罪，他今（10日）在西九龍裁判法院承認2項襲擊罪，女事主已離開香港，控方早前已撤銷其非禮罪。辯方求情指，當日被告第一日上班，因被捕而失去工作，他於去年年尾已找到另一份清潔工，且案件發生至今已超過1年，被告及其家人造成一定心理壓力，望法庭輕判。裁判官陳慧敏判被告每項控罪各罰款1千元，即合共被罰2千元，另須向司機賠償3000元。



被告謝耀培（42歲，清潔工人）報稱清潔工，承認於2020年10月19日，分別在在荃灣愉景新城通往福來邨天橋上，以及在曹公街與海壩街交界襲擊勞汝釗。

被告謝耀培認兩項普通襲擊，被判罰款2千元及賠償巴士司機3千元。

巴籍女子以手機向司機作投訴

案情指，一名巴基斯坦籍女子乘坐一輛67M的巴士時，向司機展示其手機屏幕，並投訴被告的行為，被告當時正從巴士上層下車，司機即下車追截被告，先在天橋拉著被告的背囊。被告打司機的左前臂後繼續奔跑。司機再追至曹公街與海壩街交界，再次捉住被告的背囊，被告又揮動右手，再度打司機的左前臂。司機最後追至荃灣站終截停被告，警方再將其拘捕。

女事主已離港未能作供

據悉，被告原另被控一項非禮罪，指他同日在屯門青山公路青山灣段，近華都花園九巴67M號路線的巴士上，非禮女事主X。惟該巴基斯坦籍女事主已離港，未能出庭作供，控方最後撤控其非禮罪。

案件編號：WKCC2480/2021