過年全屋大掃除　小心洗出主婦手　勿信偏方延誤治療

快到年廿八、洗邋遢的日子，大家記得大掃除時，要做足保護雙手措施，避免皮膚因過度接觸清潔劑或化學品而染上「主婦手」這種接觸刺激性皮膚炎，引起痕癢及龜裂，甚至會因皮膚破損而導致細菌感染。治療主婦手其實一點也不難，只要依從指示使用類固醇藥膏，便能有效消除炎症，最重要是避免使用偏方，以免拖延病情。

撰文：香港皮膚健康基金會董、皮膚科專科林嘉雯醫生



主婦手主要經接觸化學物質而引起，常見於手掌部位，但沒有傳染性，成因主要是雙手經常沾水及長期接觸肥皂、洗衣粉等清潔劑或化學物品，缺乏護理之下，導致手部痕癢、乾燥及紅腫，影響到日常生活及工作，絕對不容忽視。

皮膚破損增感染風險

別以為這種皮膚病是女士「專利」，不少個案與本身職業需要接觸水或化學物有關，例如廚師、髮型師、護士、清潔工人、美容師、經常接觸金屬或化學製品人士，如果未有適當地佩戴手套，長遠也可能患上主婦手；加上近年疫情關係，市民養成經常洗手習慣，若然事後沒有適當護理皮膚，久而久之亦有機會出現「洗到爛」的情況。

發病初期，保護皮膚表層油脂會脫落，導致水份流失及皮膚變得乾燥。隨著皮膚對外來刺激物抵抗力減弱、指尖、指腹位置會呈現龜裂、指紋消失及有蠟質光澤，並會蔓延至手掌。病情嚴重時，手部皮膚更會裂開引致疼痛，甚至有機會因皮膚破損而被細菌入侵，引起感染及其他併發症。

市民歲晚家居大掃除要小心護手。(資料圖片)

病向淺中醫從來是治療的關鍵，可惜部份患者對此症有所誤解，以為主婦手具有傳染性，會嘗試使用偏方，例如用醋消毒雙手，然而用醋浸手有機會進一步刺激皮膚。其實，病情輕微時，只要避免接觸刺激物，勤塗護膚便可，建議使用無色素、無香料、酸鹼值低於七的護膚用品，減低對皮膚的刺激。

忌信偏方以免惡化病情惡化

當病情轉趨嚴重，例如手部皮膚龜裂、持續出現紅腫、潰爛，便應早求醫。處方外用類固醇藥膏或口服抗生素，有助消炎及止痕，惟患者必須留意，應按醫生指示使用相關藥物，務求盡早抑制炎症，拖延病情或自行停藥，有機會延長療程及使副作用增加。此外，患者應免自行購買藥物處理傷口，以免因錯誤劑量或長期使用，導致皮膚萎縮及微絲血管增生等副作用。

要預防主婦手，只需簡單準備及護理，便能防患未然。首先，盡量減少接觸水、肥皂及清潔劑等化學物品，必要時佩戴手套保護皮膚，特別是上述提及過的高風險職業；濕水後應盡快抹乾雙手及塗抹補濕用品。不論男女老幼，日常也要適時塗潤膚膏，並且避免搔抓皮膚，以免皮膚破損，增加細菌感染風險。

預防主婦手小貼士：

-洗碗、洗車或做家務時，應戴上棉質手套先，然後再戴上防水的膠手套

-避免接觸皮膚的刺激物或致敏原，如洗潔劑及染髮劑

-洗手後盡快塗上潤膚膏護手

-選用酸鹼值低於7、無香料及無色素的洗護用品

-潤膚膏應塗薄薄一層，有需要時再補塗，以免塗太厚皮膚無法吸收

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



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