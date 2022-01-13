望月樓停業15天重開　場面冷清　食客繼續撐：勿帶有色眼鏡

染疫國泰空少曾光顧的又一城望月樓，爆發群組需要停業，望月樓今（13日）在社交網站表示即日重開，強調15天停業期間，場地及冷氣風口等已進行多次消毒清潔，亦有專家到場檢視，員工已完成多次檢測，冀市民回復信心。

《香港01》記者到場視察，下午茶時段未有食客光顧，甚為冷清。有曾光顧的食客表示，病毒傳播防不勝防，餐廳角色被動，「無人想發生呢件事。」又指日後將如常幫襯以示支持，又冀外間勿帶有色眼鏡看待，應汲取教訓，「大家一齊打贏呢場仗。」亦有市民表示無減光顧信心，相信餐廳事後有妥善跟進消毒清潔後續工作。



染疫國泰空少（#11611）於去年11月27日違反檢疫規例，前往九龍塘又一城望月樓用餐，感染同枱父親及同場食客，引爆第五波疫情，其引發的「望月樓」群組，至今已有15宗關連個案。望月樓因而需要停業，食客及部分職員同需送往檢疫，與望月樓相鄰的鳥十亦一併停業。

望月樓今日於社交平台公布重開消息，又指有22名職員被送往竹篙灣檢疫中心隔離21天，另餐廳內共設10部座地式空氣消毒機、14部UVC紫外線殺菌機，並已完成多次深層消毒清潔，亦有專家計算全場鮮風輸出量及通過煙霧及空氣對流測試。帖文又提到，期望相關措施可挽回市民對望月樓及食肆堂食的信心。

記者今日下午三時許到場視察，望月樓及鳥十已重新營業，各有數名職員駐場，其中鳥十放出廣告牌，宣傳午市堂食及下午茶優惠。不過，記者逗留期間，兩店均未見有食客幫襯。

與女兒於又一城用膳的張太表示，間中有光顧望月樓，她認為，病毒防不勝防，食肆角色被動，「自己都好奇怪點解會發生啲咁嘅事，因為啲枱都好疏（每桌子之間有一定距離）。佢哋（餐廳）都唔想，其實間間餐廳都好難防，有帶病毒食客入去都唔會知道，無得check(檢查)。」她又指，自己將會繼續支持望月樓及如常幫襯。

她又認為，當下不應只聚焦誰對誰錯，「因為疫情資訊始終有限，唔好再話怪責邊個，大家盡量做好啲，相信無人想發生呢啲事」，反而應從事件汲取教訓。

她又提到，女兒在九龍塘上班，經此一役後，全家每星期自發檢測一次，「希望可以（為防控疫情）做啲嘢，保障自己，保障隔離鄰舍，保障朋友，同有啲老人家。」她亦考慮接種第三針加強保護力，「大家一齊防疫，一齊無事就最好啦，就一天光晒，大家都係望呢一日。」張太又謂，「香港是福地，大家一齊打贏呢場仗。」

市民陳先生則指，自己以往未曾幫襯望月樓，但日後如有需要，將不會抗拒前往用膳，「疫情肆虐，間間餐廳都有機會中招，餐廳自己都唔想，都相信佢哋已經做好消毒防疫功夫。」他又提到，新年將至，由於疫情仍然嚴峻，因為減少出席人多聚會，期望社會盡快回穩。

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼

