疫情．分析｜傳播鏈越揭越多　恢復晚市堂食還看幾宗關鍵個案

本港「外防輸入」策略終失守，變種病毒Omicron入侵社區引爆第五波疫情。由12月底至今，本港由數個源頭引爆不同的傳播鏈，已出現第六、七代傳染個案。

疫情未見拐角點，到底能否一如特首林鄭月娥所言，所有防疫措施例如晚市禁堂食等，一一鬆綁、處所重開，最關鍵仍是數宗未找到感染源頭個案，衞生防護中心最終可否找到隱藏的傳播途徑，又或是最令人擔心、令疫情惡化至「區區開花」的社區大爆發，全看能否揪出「源頭」。



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由12月底國泰空少違規外出引致望月樓群組爆發；家居檢疫的空姐同住母親引爆跳舞群組、中信證券群組、高官達人生日派對醜聞等；過去幾天又再爆出疑似全球首宗倉鼠感染寵物店售貨員個案，以及海景絲麗酒店檢疫房間換氣量不足爆出交叉感染兼患者走入社區的群組，傳播鏈「切極唔斷」，更衍生出數宗仍未找到源頭的個案。

值得注意是，在本港疫情仍未處於「好轉」的勢頭，特首林鄭月娥已表明初四起會放寬月初收緊的防疫措施，包括最先解禁晚市堂食，並以「疫苗氣泡」為基礎重開勒令關閉的處所。不過，由於檢疫酒店因交叉感染並令有病毒潛伏巴裔婦「走漏」入社區，引發的傳播鏈似乎傳播力非常驚人，單是該名婦人已「一傳九」。

▼1月18日，香港仔嘉隆苑A座嘉昇閣圍封檢測▼



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此外，有倉鼠帶有已不再全球大流行的Delta病毒，疑似感染售貨員更為離奇，因為入口動物理應已通過漁護署的檢測關卡，入境後竟出現多隻倉鼠感染，致令政府要大規模撲殺，可謂前所未見。

政府抗疫專家之一、港大微生物學系講座教授袁國勇明言，只要本港不會持續出現無源頭感染個案，最終亦能找出所有個案切斷傳播鏈，倘持續發現不明源個案，即社區肯定會出現大爆發，疫情不可能在農曆新年前切斷。

疏理現時政府公布的個案資料，有幾宗個案尤其值得關注。其一，是一名58歲的超市理貨員，至今仍未找到感染源頭，但其病毒基因是與空姐母親完全一致，竟味肯定是屬於同一群組，但未找到源頭代表中間可能有隱形患者及傳播途徑，如果一直未揪出，或成為「隱形炸彈」。

1月18日，美孚新邨第三期封區檢測



其二，是這兩日發現的「倉鼠群組」，由於最先染疫的售貨員，疑似受入口倉鼠感染，加上飼養倉鼠的大埔貨倉，確有多個樣本驗出陽性，令人憂慮即使入口動物有漁護署把關，仍出現「漏網之鼠」。另一方面，即使為倉鼠及染疫患者做病毒全基因排序，但最終或只能證明兩者是同源，未必能依此證明誰才是源頭，最後可能變成「無頭公案」，抗疫工作雪上加霜。

▼初步確診、源頭不明個案26歲女子任職北角學之園幼稚園▼



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其三，是最新一宗的無源頭個案，涉及一名居於美孚新邨的幼稚園教師，有待當局嘗試透過病毒全基因排序或行程追蹤，找出可能的傳播途徑，一旦又成為未知源頭，意味社區的隱形傳播鏈已有數條之多，隨時令社區出現爆發，即成為袁教授口中的「每日都有源頭不明個案。」即疫情似走向失控。