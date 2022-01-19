米芝蓮2022｜52香港餐廳上榜　9間首摘一星　Octavium升級奪二星

新冠肺炎已持續至兩年，香港市民連續第二年在禁晚市堂食的情況下渡過農曆新年。2022年《香港澳門米芝蓮指南》的香港及澳門的星級推介，由以往的每年12月公布，延至今日（19日）以網上直播形式公佈所有名單，以及新設的「米芝蓮綠星」名銜，以鼓勵一聚對可持續及永續發展作出貢獻的餐廳及廚師。

今年有52間香港餐廳和7間澳門食肆入圍，當中9間是新上榜，包括位於中環的法國菜Belon及位於尖沙咀瑰麗酒店的印度餐廳CHAAT，有廚師獲悉喜訊後，與團隊相擁落淚。



▼新增9間奪一星的米芝蓮餐廳▼



+ 4

▼今年摘米芝蓮一星的香港澳門餐廳名單 ▼



▼今年新增的米芝蓮一星餐廳，合共9間：



Belon

Chaat

Hansik Goo

I M Teppanyaki and Wine

MONO

家全七福

Sushi wadatsumi

Whey

甬府



▼《 香港澳門米芝蓮指南 2022》 一星餐廳▼



+ 53

今年上榜的米芝蓮二星推介有12間：



Amber

Arbor

BO Innovation

Ecriture

L'ENVOL

新同樂

TA VIE 旅

TATE

天龍軒

營致會館



新增兩間兩星餐廳：

Octavium Italian Restaurant

欣圖軒



上述兩間餐廳均是去年摘一星後，今次再上層樓成為兩星米芝蓮餐廳。

▼2022年 香港、澳門米芝蓮二星餐廳▼



+ 13

今年上榜的最高榮譽米芝蓮三星推介有7間：



Caprice

富臨飯店

L’Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

志魂 Sushi Shikon

唐閣



▼2022年 香港、澳門米芝蓮三星餐廳▼



+ 7

米芝蓮去年增設「綠星」名銜，以鼓勵一聚對可持續及永續發展作出貢獻的餐廳及廚師，今年有2間餐廳上榜，當中位於置地文華東方酒店的法國餐廳Amber首次上榜：

Roganic

Amber*



▼2022年 香港、澳門米芝蓮綠星餐廳▼

