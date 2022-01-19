觀塘凱滙3座有17歲住戶初步確診　即日起訪客要嘟安心出行

第五波疫情似有擴散跡象，最新殺入觀塘！據凱滙管理處通告，一名居於第三座高層的17歲男住戶初步確診，昨晚(18日)由救護車接走。管理處指，已即時致電通知同層單位有關事宜，並深夜安排為3座所有樓層、各大堂、會所及公眾地方進行噴霧式深層消毒。

管理處亦決定，即日起所有進入大廈之訪客、送外賣、裝修、運輸工人，都必須使用安心出行紀錄行蹤、填寫健康申報表、以酒精搓手液消毒雙手及量度體溫。



凱滙管理處表示，衞生署昨晚已派出救護車，接走居於第三座高層單位的一名17歲男子，其後管理處亦接獲通知，該名男子已初步確診。

管理處指，已即時致電通知同層其他單位今次事件，並深夜安排為3座所有樓層、各大堂、會所及公眾地方進行噴霧式深層消毒。管理處亦決定，即日起所有進入大廈之訪客、送外賣、裝修、運輸工人，都必須使用安心出行紀錄行蹤、填寫健康申報表、以酒精搓手液消毒雙手及量度體溫。

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此外，大廈會增設多部自助消毒搓手液機及全身消毒噴霧機，放置於大堂、中轉升降機大堂供業戶使用。而會所洗手間使用UVC機械人作深層消毒，平台範圍使用消毒機械人，

管理處亦指，所有夜更員工已完成快速測試，均是陰性結果，另亦安排日更員工進行測試，並安排員工彈性午膳時間，減少聚集機會，所有休息室已安裝隔板。另亦會提供N95口罩予有需要的員工使用，並為有需要的員工提供額外的保護裝備，如護目鏡，額外的口罩，面罩，手套及保護衣等。

此外，由於大廈新入伙，大廈尚有各項執修工作，已即時通報發展部及其承辦商，所有曾到該樓層員工停止工作，直至快速測試報告為陰性。