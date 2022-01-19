教育人員專業操守議會將結束運作　教育局接手處理議會未完成投訴

有28年歷史的教育人員專業操守議會，將於5月1日起不再運作。教育局發言人表示，議會擔當有關維持教師專業操守、促進教師持續專業發展的職能，與成立之初已經「不可同日而語」，教育局經諮詢教育統籌委員會的意見後，決定當現屆成員任期於四月三十日屆滿後，議會將正式結束。



教育局表示，在提升教師專業操守及加強教師持續專業發展方面，教師及校長專業發展委員會（COTAP）於2013年成立，成員包括前線教育工作者、專上院校的專家學者、家長及社會人士。局方指COTAP一直就業界的專業發展政策及措施，向政府提供意見，並按需要進行相關的教育研究及推展專業發展課程，以促進教師及校長的專業發展。

至於教師的專業守則，教育局又引述去年公布的《施政報告》內容，指局方會就教師專業操守提供清晰的指引及示例，預期本年內完成，包括提供實例說明對失德教師的懲處，「使教師時刻注意謹言慎行，守規守法」。而教育局檢視教師的註冊時，亦會以此作為參考。

教育局：議會於社會事件期間收6宗投訴 至今未交任何個案予局方

教育局指，任何人士發現有教師涉嫌專業失德，可向教育局投訴，亦可向議會投訴。議會完成個案後，會將報告和建議提交教育局。由2019年6月中至2020年年底，教育局共接獲269宗有關社會事件的教師專業失德投訴，並已完成所有個案，按《教育條例》取消四名教師的註冊，以及向176名教師發出譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示。局方又提到，議會在同時間共接獲六宗相關投訴，涉及四名教師，「惟至今仍未有將個案提交教育局處理。」

發言人表示，就議會未完成的個案，當局會聯絡有關人士作出跟進，並會繼續做好把關的工作，確保所有獲准在學校任教的教員均為適合及適當的人選。

教育局發言人感謝曾為議會盡心盡力的歷屆成員，形容他們為教育人員專業操守的事宜付出不少時間和努力。

教育人員專業操守議會根據教統會《第五號報告書》的建議，於1994年4月成立，其職權範圍包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則，以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；以及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。