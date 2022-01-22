葵涌邨旭葵樓居民屯貨防突然禁足　街坊呻有人除罩聚賭、食煙播毒

葵涌邨爆疫，除逸葵樓禁足五日外，政府今日（22日）宣佈原定圍封強檢至晚上七點的映葵樓亦需禁足五日，另外雅葵樓、旭葵樓、曉葵樓及芊葵樓亦需要圍封強檢。有邨內居民表示區內不時有上年紀老人家聚賭，更會不戴口罩及食煙，造成播毒風險，直言「好得人驚」；亦有居民擔心圍封強檢後亦會被禁足五日，所以準備定食糧及生活用品。



居於旭葵樓的黃太太指，葵涌邨長期有上年紀老人家於空曠地方賭錢，過程中更會除下口罩，甚至「揸住支煙周圍射」，即使有人投訴保安勸喻亦沒有用，造成播毒風險，「好得人驚」。

對於封區，黃太則表示「好唔開心」，亦擔心會如映葵樓封一日變禁足五日，「都有啲預兆，好似逸葵咁，映葵都跟住做」，所以早有準備購買了不少糧食，擔心如映葵樓一樣「突然話冇飯食」。另外，亦表示有留意逸葵樓的新聞，擔心檢測安排會一樣混亂。工作方面，則慶幸上司十分體諒，但擔心對其他居民會雪上加霜。

同樣居於旭葵樓的李女士則不知會被圍封強檢，但表示昨晚已經「擔心咗成晚」，所以今日回家前入定貨，被問到會否擔心與映葵樓一樣被禁足五日，李女士表示「冇辦法啦，點都好過竹篙灣」。

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而另一位居於旭葵樓的曾女士則表示不知道會被圍封強檢，所以並沒有特別準備食糧及生活用品。而工作方面，曾女士則表示因居於葵涌邨已被要求居家隔離14日，但亦提及公司很體諒她，居家隔離期間亦不會被扣除人工。