殺鼠令｜市民交出77隻倉鼠其中一隻呈陽性　寵物店至少10倉鼠染疫

漁護署今日（23日）公布，過去數日已累計收到77隻由市民交出的倉鼠，其中71隻已完成樣本驗，並證實其中一隻病毒測試呈陽性反應。

此外，漁護署日前從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共計有7個抽取自7隻倉鼠的樣本呈陽性，而該集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，有2個抽取自2隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。



▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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呈陽性倉鼠 於1月19日由市民交出

漁護署發言人指，截至1月22日，累計收到市民交回的77隻倉鼠交給漁護署，已對當中71隻進行病毒測試，有兩個抽取自同一隻在1月19日收到的倉鼠樣本，對病毒測試呈陽性反應。漁護署已經將有關結果通報衞生署衞生防護中心作跟進。

漁護署發言人指，在1月17日至22日期間，共抽取1,793個動物樣本進行病毒測試，當中包括市民交出的倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內所檢取的倉鼠和細小動物。

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



其中，從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店，抽取的125個動物樣本當中，共計有7個抽取自7隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。而從上述集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，則有2個抽取自2隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。換言之，該集團至少有10隻倉鼠病毒測試呈陽性。

而衞生防護中心早前從該集團旗下三間旺角分店、三間銅鑼灣分店、一間大埔分店、一間元朗分店、一間位於銅鑼灣的動物寄養所及大埔倉庫，所抽取的34個環境樣本亦對病毒測試呈陽性反應。

截至周六(22日)，漁護署已人道毀滅2,512隻動物，當中包括2,229隻倉鼠。鑑於有市民交出的倉鼠對病毒測試呈陽性反應，發言人再次強烈呼籲市民盡快將去年12月22日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理。