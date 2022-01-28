疫情．分析｜確診個案創新高　隱形傳播鏈難揪出　追蹤速度成關鍵

在過去一日，本港新增164宗個案，創本港爆發疫情兩年以來的單日新高，第五波疫情已頻失控邊緣，連行政長官林鄭月娥亦表明，社區大爆發是相當可能出現。

衞生防護中心亦提到，截至周四（27日），第五波疫情發生至今累計30宗個案未能找到感染源頭，總監徐樂堅亦坦言，部份個案在追查行蹤、辦公地方、食肆等，亦未能連結其他個案，「真係搵唔到源頭。」

值得注意是，疫情似未能受控，因為30宗未找到源頭的個案中，有12宗是周四(27日)才確診新增，換言之社區隱形傳播鏈似有擴散趨勢，切斷傳播仍在「追落後」。



1月27日，圍封觀塘安順大廈



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第五波疫情自從在葵涌邨逸葵樓大爆發後，確診數字急升，但屋邨經過圍封及連日禁足行動後，新増確診數確有回落趨勢，衞生防護中心亦認同屋邨人的疫情有緩和。不過，本港卻同時受到omicron及delta兩種變異病毒夾擊，除了寵物店疑因倉鼠引爆傳播，亦令豪苑一名飼養倉鼠的男子染疫，更因傳染其同事及母親，將傳播鏈再擴散出去，後者更相信是引爆彩雲邨長波樓大規模感染的源頭，因其保安工作需要巡樓，令疫情擴散得更快。

1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



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而政府在應對疫情上亦處於下風，只能繼續採取圍封檢測、強制檢測公告以及一系列社交距離措施應對，從根本上仍是「追落後」，即使找到個案，但患者可能已在社區遊走一段時間，極可能令病毒已擴敵。儘管如此，特首林鄭月娥仍決定延長晚市禁堂食等措施，並表明會將疫苗通行證推行到底，甚至預告會涵蓋「所有室內嘅地方。」

不過，一宗個案卻不容社會忽視，因為房屋署一名於彩雲（一）邨辦事處工作的合約服務主任染疫，由於她曾參與逸葵樓封區檢測行動，亦於爆疫的彩雲邨工作，暫未知其感染源頭，所幸是逸葵樓涉omicron、彩雲邨涉delta，相信經過基因排序後可知道最大可能的源頭何在。惟倘若是因參與封區行動而染疫，反證參與行動的政府人員或一直在暴露風險當中。

▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



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因應種種情況，港府在阻截病毒傳播方面仍是「追落後」，倘若解封後的葵涌邨再有個案出現，社區爆發的風險會更高，在追求動態清零的目標下，要令內地政府安心通關、放寛社交距離措施，似乎仍有一段頗長的路要走。