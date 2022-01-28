圓玄學院、李賢堯中學疑爆疫　至少錄15宗個案　涉居葵涌邨學生

新冠肺炎疫情嚴峻，本港有兩間中學疑再爆疫，當中包括將軍澳的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，以及葵盛的中華傳道會李賢堯紀念中學，兩校分別有葵涌邨夏葵樓及逸葵樓的學生。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學合共有10宗個案，其中一人是兼職家校聯絡員，負責訓導工作，其餘是學生；中華傳道會李賢堯紀念中學則有5宗個案，患者全屬學生，涉及5年級及6年級、合共3班的學生。



▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼



位於將軍澳的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，合共有10宗個案。張竹君表示，早前有居於葵涌邨夏葵樓的學生就讀5C班，而該校的一年級及3B班都有個案，當中3B班有4人確診及1人初步確診，同班同學須檢疫。

該校的其中一名患者，是一名兼職家校聯絡員，他在校負責維持秩序及學生紀律，不會在特定班房出沒，「有時見到同學曳，會行埋去講下佢。」不過，他已忘記曾接觸過那些學生。

至於其餘患者則是學生，估計同班出現傳播。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，香港道教聯合會圓玄學院第三中學、中華傳道會李賢堯紀念中學分別有多宗確診個案。（歐嘉樂攝）

中華傳道會李賢堯紀念中學三班現個案

至於中華傳道會李賢堯紀念中學，合共有5宗學生中招，涉及5C、5B、6C班，有跨班的個案是朋友。張竹君說，起初有逸葵樓學生在該校上學，懷疑出現傳播。

兩校同涉葵涌邨學生

張竹君表示，兩校首先有夏葵樓或逸葵樓學生上課，部份個案是朋友關係，會一起用膳，部份則是同班同學，「有啲可能坐得近啲，有啲都未必好近。」估計學校出現傳播。

葵涌邨逸葵樓 1.28早上解封

