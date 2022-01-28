舖王鄧成波家族公司被指遲交樓　並需作維修　業主追損失逾6百萬

「麻雀館大王」石鑑輝的家族成員，於2019年把尖沙咀彌敦道182號全幢物業，租予已故「舖王」鄧成波的家族公司，惟「舖王」的公司涉拖欠租金。雖然雙方及後就部份拖欠的租金和差餉，達成和解協議。惟石鑑輝的家族成員指，「舖王」的公司遲交還物業令其失去租金收益逾150萬，並要處理漏水情況，維修費亦花上逾450萬，物業至今仍未能租出。麻雀館家族現就損失入稟高等法院向「舖王」的公司追討。



原告為石炳祥、石炳璋、石炳濂及石炳祐，為「麻雀館大王」石鑑輝的四名兒子，被告為永泰成有限公司。

月租115萬用作經營商店及賓館

入稟狀指，原告於2019年和被告簽訂五年租約，把尖沙咀彌敦道182號地下至13樓租予被告，月租115萬元。地下和一樓只可用作經營商店，二至十三樓只可用作經營酒店或賓館，被告需另行支付管理費等。

去年10月才交還物業

惟被告自2020年1月起，未有支付差餉，另外自同年4月起未有支付租金。原告就被告違反租約，於2021年8月向對方發律師信，要求終止租約，被告最終於2021年10月8日交還物業。

處理漏水情況花逾454萬

原告和被告就部份拖欠的租金和差餉，達成和解協議。惟原告指，由於被告遲交還物業，令原告在該段時間未能出租物業，涉款152萬元。此外，被告交還物業後，原告至今未能再租出物業。原告因此向被告追討租金損失，以及因漏水而引致的維修費用等，約454萬元，連同租金損失達606萬元。

案件編號：HCA113/2022