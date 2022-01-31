高院廁所貼法官圖像海報　經理認煽動罪　官斥嚴重判囚8個月

物業管理經理涉在幼稚園入口處及高等法院等地，張貼及管有侮辱、恐嚇首宗國安法案件法官的海報，他早前承認控罪。案件今（31日）在西九龍法院判刑，署理總裁判官羅德泉指被告的行為，有機會令已停頓的社會事件死灰復燃，且他在幼稚園外張貼涉案刊物，有可能在不知不覺間荼毒幼童心靈，另他在法院廁所內貼印有法官圖像海報，亦有機會激起旁聽人士情緒，認為案情嚴重，判被告入獄8個月。



被告蔣頌生，41歲，原被控6項展示煽動刊物罪及2項管有煽動刊物罪，他早前承認4項展示及1項管有煽動刊物罪，餘下3項展示罪獲准撤回。控罪指他於2021年6月11日至7月29日期，先後6次分別在上水天平邨東華三院徐展堂幼稚園，及金鐘高等法院大樓，展示帶煽動內容的海報。

被告行為無疑欲令已平靜之事復燃

署理總裁判官羅德泉判刑指，香港於2019年中開始出現不少涉及違法和暴力的社會事件，規模之大，頻密性之高，十分嚴重。及至2020年初，社會事件因疫情而停頓，讓市民能籍此機會冷靜下來，惟至2020年中，又出現死灰復燃的情況，被告的行為無疑是欲將已平靜之事復燃。

幼稚園張貼荼毒幼童心靈

首先，被告在幼稚園張貼海報，雖然海報內容非面向幼稚園內，但靠近出入口，幼稚園學生均十分年輕，不明白事情背景，亦缺乏心智分析，往往以圖片分辨是非，故涉案海報會在不知不覺間荼毒幼童心靈。

高院廁所貼法官照激動旁聽者情緒

被告又將海報張貼於法院洗手間，內容涉及國安法案件，並包括主審法官的照片，行為意圖挑戰法治，會令到原本已激動的旁聽人士情緒再升溫，為本案最嚴重的情節。最後管有煽動刊物罪，從被告在電子裝置藏有刊物之數量看來，絕非單單收藏，而是有目的。

精心挑選地點明顯經深思熟慮

羅官最後總結指出，被告的行為使本來已冷靜的社會氣氛復燃，且他精心挑選張貼的地點、時間，明顯是經過深思熟慮，有計劃地犯案，但考慮到所有事均源於同一事件在短期內發生，下令所有罪行刑罰同期執行，終判其囚8個月。

控案情指被告於2021年6月11日至7月29日期，先後6次分別在上水天平邨東華三院徐展堂幼稚園，及金鐘高等法院大樓，展示帶煽動內容的海報，及於2021年8月6日，在粉嶺北區公園外，管有48張數碼檔型式的海報；及在粉嶺圍一私家車上，管有28張海報，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及慫使他人便用暴力等。

案件編號：WKCC 3129/2021