崔俊明：兩款新冠病毒口服藥對變種病毒均有效　腎肝病人小心服用

醫管局正與兩間藥廠—默沙東及輝瑞洽購新冠病毒口服藥，早前有專家預料，兩款藥分別在今年三月及五月抵港。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（3日）在一電台節目上表示，默沙東及輝瑞的新冠病毒口服藥無論對Delta及Omicron等變種病毒均有效，惟兩種藥對減低重症及死亡率有較大差異，常見副作用亦稍有不同。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指。（資料圖片）

崔俊明在電台節目《千禧年代》表示，默沙東及輝瑞的新冠病毒口服藥，均對在港出現的Delta及Omicron變種病毒有效，因為口服藥針對的病毒位置與變種的位置不同。他預料默沙東會快一點到香港，因為該藥廠的研究較多及數據快一點。

崔俊明指出，要服用新冠病毒口服藥是有條件的，條件是確診後出現輕度至中度病徵，而且一定要有導致重症及入院的風險，讓病人可家居隔離減入院。不過，兩款藥物的有效率相差遠，輝瑞有88%，默沙東僅得30%，兩者相差兩至三倍左右。至於常見副作用，默沙東的口服藥有機會出現作嘔作悶、疲倦及頭痛等；而輝瑞的副作用則包括肚瀉、血壓高及肌肉病。另外，崔俊明亦特別提到，嚴重腎及肝病人士要小心服用，因為藥物有相互作用，服食方法會較複雜。

口服藥5天療程 等於住院一天成本

崔俊明進一步表示，口服藥的好處口服藥物，而且病人毋須入院，家居治療可讓病人舒服一點，更重要的是可減少對病床的需求，舒緩整個醫療系統的壓力。藥物5日療程的價錢是大約3,000元，與入住一天醫院的價錢差不多。

美國藥廠輝瑞向美國當局申請，為6個月大至5歲的幼兒接種新冠疫苗，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，本港應該等待更多數據，再決定是否調低接種年齡。

崔俊明表示，目前香港疫情較美國的輕微，為幼兒接種疫苗要小心處理。他認為香港若一下子由為5至11歲兒童接種，跳到為6個月大以上的兒童接種是太快，指出6個月大至5歲的幼兒正值器官發展期，為他們接種要視乎更多數據，建議先等待美國先接種再看情況。他又提到，本港為5歲至11歲兒童接種疫苗後，接種率有機會達到近九成，不用太心急去降低接種年齡。