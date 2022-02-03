強制檢測｜68個地方被納入　1.20後曾到沙田新城市及大會堂須強檢

第五波新冠肺炎持續擴散，政府今早（3日）發布2月2日的強制檢測公告，一共68個場所上榜，分布於港九新界各區，包括西營盤第三街208號毓明閣1座、位於添馬添美道2號政府總部西翼 7的公務員事務局、觀塘悦品海景酒店、旺角塘尾道51號新港豪庭及東涌滿東邨滿康樓等。



因應在沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15個指明地方被納入強制檢測公告。



▼2月2日強制檢測公告詳情▼



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根據強制檢測公告，初步陽性或確診個案曾到訪多間食肆，包括1月29日中午12時半至下午5時到訪西營盤水街 9A號地鋪的上海維記、1月31日上午11時至下午1時到大埔安泰路大埔廣場地下的雲桂香米線專門店、1月30日的早上10時至下午3時到大埔廣福里14號地下的海達魚蛋粉麵、1月26日至30日曾在荔枝角長沙灣廣場地下小廚港作逗留超過1小時、1月28日的下午3時至3時半到旺角鴻威大廈1座地下的老北京餛飩皇以及在1月28日中午12時半至5時到中環威靈頓廣場的壽司喰等。

強檢住宅大廈名單分布多區，包括西營盤、香港仔、柴灣、鰂魚涌、旺角、九龍城、觀塘、牛池灣、土瓜灣、長沙灣、深水埗、大埔、天水圍、沙田、大圍、馬鞍山、屯門、青衣、荃灣、葵涌等。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立流動採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。

另外，環境保護署、渠務署連同香港大學跨學科團隊近日在沙田區多個地方檢測到污水呈陽性結果，政府公布沙田共有15個地方被納內強制檢測公告，曾於1月20日至2月日到過下列地點超過1小時的市民均須接受檢測：

1.沙田希爾頓中心A至D座

2.沙田新城市廣場第三期(紅棉閣、銀樺閣、蕙蘭閣、紫藤閣、海桐閣)

3.沙田偉華中心第一至四座

4.沙田沙田中心(廣寧大廈、新寧大廈、嘉寧大廈、安寧大廈、唐寧大廈、佳寧大廈、海寧大廈、東寧大廈)

5.帝都酒店 沙田白鶴汀街8-18號

6.沙田法院大樓

7.沙田新城市商業大廈

8.沙田新城市廣場

9.沙田公共圖書館

10.沙田婚姻登記處

沙田區污水樣本呈陽性，新城市廣場住宅居民和商場清潔和保安員工均需強制檢測。（資料圖片）

11.沙田大會堂

12.沙田源禾路體育館

13.水務署沙田鹹水增壓抽水站

14.沙田賽馬會泳池

15.沙田賽馬會公眾壁球場