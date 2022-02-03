赤口｜市民無懼疫情照拜神　出動N95、雙口罩祈福：車公睇住㗎嘛

年初三（3日）赤口不拜年，市民會改去車公廟拜神。惟疫情肆虐，昨日有30宗源頭不明個案，而其中沙田多區檢測到污水樣本呈陽性，成為最新重災區，參拜市民都提高戒備，戴上N95防護口罩、面罩，甚至出動雙重口罩，但仍無阻拜神心意，有市民更直言「車公睇住架嘛」，認為香港更需要風車轉轉運。



華人廟宇委員會在其社交專頁內表示，沙田車公廟內人數已接近上限，建議善信考慮其他日子再到廟參拜。車公廟今日香火較昨日更鼎盛，10時過後已人頭湧湧，較昨日提早了逾一小時宣布人數接近上限。

沙田車公廟的香火比昨天還要鼎盛，上香需要先排隊，售賣風車的攤檔亦逼滿人潮。近日疫情嚴重，有攤檔職員戴上N94口罩及眼罩，亦有人戴兩個口罩保護自己。

（梁鵬威攝）

居於馬鞍山的馬先生10多年來都會月初三到車公廟拜神，他今年祈求疫情盡快過去，問到會否憂慮車公廟人多，令疫情爆發，馬先生直言「唔驚」，指「車公會睇住架嘛」，又說香港近年情況，更需要買風車「轉吓運」。他說，疫情下性互相傳染，親戚亦有憂慮，已叫停所有拜年活動，但還是要來拜車公。今年車公廟外沒有新春攤檔，馬先生感可惜，嘆疫情下少了新年氣氛。

被問到會否憂慮車公廟人多，令疫情爆發，馬先生直言「唔驚」，指「車公會睇住架嘛」。（林頌華攝）

洪小姐今年已來車公廟兩次，年廿九來一次，初三再訪。她戴上兩個口罩，指疫情下都有所憂慮，只能好好保護並多用搓手液清潔，亦縮短逗留時間至半小時，上香後就準備離去。

洪小姐戴上兩個口罩，指疫情下都有所憂慮，只能好好保護並多用搓手液清潔，（林頌華攝）

黃先生帶同兩個孫兒前來拜神，他自己戴上N95口罩，並為孫兒戴上面罩。他說疫情下都要做足防護措施，今天特意來祈求疫情盡快過去。小孫兒陳小朋友說，希望可以盡快上學見到同學。

泰國人張先生說，過去每年都會去黃大仙祠和車公廟拜神，但今年黃大仙祠新年不開放參拜，就一定要到車公廟來。他同樣祈求疫情盡快過去，指已有數年沒有回泰國，稱泰國疫情比香港更嚴重，「留喺香港安全啲」。

泰國人張先生說，過去每年都會去黃大仙祠和車公廟拜神，但今年黃大仙祠新年不開放參拜，就一定要到車公廟來。（林頌華攝）