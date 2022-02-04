疫情｜疑有跨境司機確診　文錦渡口岸暫停通關　明日或無蔬菜供港

懷疑有跨境司機確診新冠肺炎（COVID-19），港深文錦渡管制站今日年初四（4日）暫停通關。有多名中港貨車司機透露，大批貨車今晨在關口大排長龍，至今仍未能通關，有香港司機不能離開內地閉環管理的隔離酒店。有本港蔬菜銷售商已接到內地通知，暫停蔬菜供港。

《香港01》記者曾致電香港文錦渡管制站查詢，職員確認有人確診，因此暫停通關。



供港菜明日或未能到港

《香港01》接獲兩名中港司機消息，稱文錦渡管制站疑出現確診個案，大批貨車今晨8時起，在文錦渡關口大排長龍，動彈不得。有中港貨車司機透露，所有供港菜車現時仍未上貨，估計明天或未有蔬菜可從內地來港。

▼2月3日強制檢測名單▼



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司機：深圳灣檢測多為港人司機

消息指，有一名男子在2月4日凌晨1時46分，在深圳灣關口檢測呈初步陽性。該司機透露，港人司機每晚派完貨後，每晚會到深圳灣關口做檢測，並在深圳檢疫酒店居住翌日會有專車接送到文錦渡取車回港送貨。

他稱只有港人司機才會到深圳灣關口檢測，故此極大機會為港人司機。

蔬菜商收內地通知

另外有本港蔬菜銷售商已接到內地通知，暫停蔬菜供港。

《香港01》記者其後致電文錦渡管制站查詢，職員承認暫停通關。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼

