元朗廣場大爆疫　衛生署呼籲關門深層清潔　下午茶客：要即刻走

今日（5日）政府於記者會指元朗廣場有多名清潔工、保安、客戶服務主任以及商鋪員工確診，包括食肆潮館、牛角、豐澤等，懷疑元朗廣場有傳播，建議元朗廣場關閉消毒。商場職員於六時已陸續指示市民離開，並於門口張貼「此門已關」紙條。



記者於下午5時40分到達元朗廣場，商場職員指尚未收到指示需關閉商場，但有清潔工佩戴眼罩，並戴上雙重口罩。商場內部份店舖及食肆仍然營業，但在衛生署下午記者會上點名提及的潮館、牛角及豐澤均已拉閘，並在門口張貼暫停營業的告示。

直至近六時，職員向市民表示「商場閂六點，其他嘢睇新聞」，並陸續指示市民離開商場，雖然商場大門關閉，但是連接元朗廣場的天橋大門則沒有鎖上，不少市民仍然透過元朗廣場走到另一邊天橋。

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已接種兩針疫苗的60歲市民李先生表示自己並不擔心元朗廣場爆疫，若政府要強檢，亦只能遵從，「邊度擔心得咁多㗎，邊度都係咁架啦，邊一個角落無啊，搭巴士都會傳染啦，到到行落去都會傳染啦」，他指現時公園又稱有傳播風險，家中又擔心傳染家人，直言「呢度（元朗廣場）安全好多啦」，他認為有傳播風險是政府的責任，並非市民的責任。

市民何女士指自己與友人一同到元朗廣場二樓進食下午茶，「完全唔知發生緊咩事」，直至記者與她訪問才知道商場爆疫，她指自己在元朗廣場已逗留超過一小時，擔心有感染風險，「要即刻走」。