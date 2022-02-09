公海遊│皇家加勒比遊輪宣布「唔玩」遷新加坡　星夢郵輪擬申清盤

疫情第五波嚴竣，早前兩度因船員出現「復陽」及船上有確診者密切接觸者的皇家加勒比，今日（9日）發聲明指，會取消香港2022年季度餘下公海遊航程。皇家加勒比說，由於香港現時持續的情況和不確定性對皇家加勒比為旅客製造難忘假期的承諾帶來影響，因此皇家加勒比需取消香港今年季度的餘下航程。



另外，星夢郵輪所屬的雲頂香港，早前因面臨財政困難而申請臨時清盤。意味兩所遊輪有可能「不日復航」公海遊。



皇家加勒比的亞洲最新最大智能遊輪「海洋光譜號」將航行至香港，帶來香港居民專屬的「玩．住．歎」公海遊假期。（皇家加勒比國際遊輪提供）

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皇家加勒比國際遊輪大中華區總裁Bert Hernandez表示，取消海洋光譜號本季的餘下航程是最慎重的決定，自獲准復航後，皇家加勒比付出龐大的努力，在現時不穩的情況下，公司不希望令參與我們未來航程的旅客處於困境。另外，聲明指，已預訂皇家加勒比海洋光譜號香港出發航程的旅客將被安排全額退款，包括港務稅費。

據知，皇家加勒比國際遊輪將會遷移到新加坡航行。事實上，遊輪公司去年7月本港復辦「公海遊」，但在防疫政策之下郵輪業經營活動屢受挫折。去年10月，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有一名船員確診，有關航程取消，「公海遊」暫停21日，另外，到了今年1月初，又因有9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衞生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，1月9日、12日、14日和17日在港出發海上遊航程取消，現時所有航線暫停運作。

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此外，星夢郵輪所屬的雲頂香港，早前因面臨財政困難而申請臨時清盤，雲頂香港昨日（8日）公布，百慕達法院在當地時間上星期五早上進行聆訊後，已頒出命令，委任星夢郵輪(Dream Cruises)臨時清盤人，而公告中顯示，安邁顧問Edward Simon Middleton及黃詠詩、R&H Services Limited的Edward Alexander Niles Whittaker，已獲委任為聯席臨時清盤人，擬定及提出星夢郵輪債務及負債的任何重組建議。