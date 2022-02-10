10檢測站增派籌機　設長者、孕婦關愛隊　徐德義評炒籌︰盡量制止

本港疫情急劇惡化，蔓延各區，今(10日)錄得986宗確診個案，其中985宗屬本地感染，初步確診則暫有800宗。

食物及衞生局副局長徐德義表示，目前香港疫情非常嚴峻，呼籲市民避免不必要聚集，另得悉檢測中心或採樣站不時出現人龍，今、明兩天將於10個檢測站增設派籌機，約200名公務員將加入協助人群管理，並為長者、孕婦及有需要人士安排「關愛隊」。



當局指，今明兩天將有10個檢測站增設派籌機。(資料圖片)

徐德義表示，目前香港疫情非常嚴峻，確診個案由年初一(1日)的129宗，升至本月9日的1,161宗，9日升幅10倍，故需以非常手段避免醫療系統被拖垮，及盡快截斷社會傳播鏈。他指出，限聚令由今日起收緊至2人，另跨家庭限聚令，將限制兩個住戶以上的私人地方聚會，「希望關鍵時刻帶出清晰訊息，市民應減少不必要聚會。」至於疫情通行證安排方面，D類餐飲處所員工需完成接種疫苗，食客則須打一針，同時每枱上限為4人。

徐又指，不少市民配合檢測要求，各區檢測中心或採樣站不時出現人龍。政府將加緊推行改善措施，早前於荃灣檢測點試用派籌機反應不錯，今、明兩天將另有10個檢測站，增設派籌機，另將派駐公務員前往檢測站協助，並會為長者及孕婦等有需要人士提供關愛隊。

徐德義續說，按現時疫情顯示，需全民合作始可有效遏止疫情，呼籲市民勿參加或籌組多戶聚會，另市民應盡快打針或接種第3針，如家中有長者尚未接種疫苗，宜向他們解釋疫苗可有效保護免受併發症、死亡及重症風險。

檢測籌現炒風 徐︰現場有人睇住 每人拎一張唔會混淆

被問到有人取籌後炒賣或取酬代排隊，徐德義指，有檢測站試行以派籌機協助市民輪候檢測，且有正面反應，相信增設派籌機可助減少乾等情況，「但機器只係硬件，都要有人協助，睇住取籌情況，唔止單靠一部機。」

徐又指，難就個別事件評論，「相信現場有人睇住，每人拎一張，唔會混淆。」他稱，倘於現場發現不理想行為，會提示當值人員，並盡量制止，如有其他情況呈報將作檢討。

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