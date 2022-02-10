七旬翁涉非禮3院舍女職員　報告指其精神混亂　官欲判醫院令

七旬老翁涉嫌在其所居住的老人院內非禮3名女職員，精神科醫生診斷老翁精神混亂，不適合答辯，但老翁未有承認案情，控方今(10日)在觀塘法院聆訊傳召3名事主作供，她們均稱曾遭老翁觸碰胸及手臂等部位。裁判官裁定她們的口供可信，欲判被告醫院令，故把案押後至2月24日以為被告索閱精神科報告。



被告盧國賢(74歲，退休人士)，被控3項非禮罪，指他於2021年10月31日，在秀茂坪利安道順安邨瑞興護老中心內，非禮女子A；又於同年11月17及18日，分別猥褻侵犯女子B及D。法庭早前為被告索取兩份精神科報告，均指被告不適合答辯，惟他不同意控方案情，控方為證明被告曾作相關行為，故傳召3名事主出庭講述情況。

摸事主A後笑瞇瞇

女事主A稱，她在中心餵一名臥床的院友進食，她餵完食轉身之際，遭被告從右擁抱她，其手臂亦觸碰到她的胸部，她撥開被告手臂後，並稱若他再如此會報警，被告只是對著她「笑瞇瞇」；女事主B則供稱，她叫被告出來吃飯，被告沒有回應，她轉走離開時覺被告用手掃過她的右臀。

量血壓時欲摸女事主D私處

事主D則稱，她為被告量血壓時，被告突然用左手掃她手背，又伸手欲摸他的私處及想摸她，她即「彈開」，但遭被告拉著衫尾，她遂向被告說：「唔可以咁樣，咁樣唔啱。」被告才縮手及自言自語說：「咁樣唔啱。」惟當她轉身欲離開時，被告用右手打了她左臀1下。她之後把事件告知院長及報警。

醫生指若不治療會影響他人

裁判官鍾明新認為3名事主的供詞均可信納，並裁定確有非禮行為發生，由於早前已有醫生診斷被告有精神混亂，若再不入院治療，不但會影響他本人，亦會作出危及他人的行為，故準備判被告醫院令，並先再取相關報告。

案件編號：KTCC2059/2021