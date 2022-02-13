全民快速檢測｜北京熱景生物檢測劑料成供港第三款　正運往本港

新冠病毒第五波疫情嚴峻，港府日前公布將會採購千萬套新冠病毒快速自我測試套裝，盼盡快推行自願全民快速檢測。除本土研發生產、港府認可的相達生物科技旗下的快速測試劑「INDICAID妥析」外，料至本月尾可供應數百萬份。

港府亦將向深圳華大因源購入快速檢測套裝，據最新消息透露，北京熱景生物亦將加入助港抗疫供應商之列，其研發生產的快速檢測套裝已完成包裝「入箱」，正循陸路運至本港。



▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



+ 8

港府購數千萬計快速測試套裝

第五波疫情急劇引爆，連日來單日均錄得逾千宗確診個案，特首林鄭月娥日前提到，政府正採購數以千萬計的快速測試套裝，將推行一次全民自我快速檢測，但屬自願性質，不會立法要求市民遵從。當局連日來已向涉及污水檢測呈陽性大廈住戶、高危行業前線員工等派發快速測試套裝，作自願檢測。隨著疫情急劇升溫，市面上有售的快速抗原檢測包，亦一度被搶購一空。

據了解，內地上市藥品公司熱景生物一批測試劑正運來香港。

相達生物科技：本月底可提供數百萬份

有份向港府供貨的相達生物科技董事長招彥燾日前受訪時指，其「INDICAID妥析」快速測試套裝於本港生產，日前已陸續向政府提供約數十萬貨量，料至月尾可增至數百萬份。

目前受港府認可的快速抗原測試供應商共有三間，除了相達生物科技外，另包括羅氏（ROCHE)及雅培的Panbio。招彥燾估計，港府今次沒有向另外兩間認可的牌子大量採購，可能源於現時全球供應量貨源緊張，亦由於本港以往沒有做大規模快測，羅氏、雅培非在香港或内地設廠，短時間未能大量供貨。

翻查資料所見，海外多國正廣泛使用快速測試，其中美國政府亦購置了10億份量，免費向國民派發。

招彥燾指，其「INDICAID妥析」快速測試套裝於本港生產，其公司亦是受港府認可的快速抗原測試三大供應商之一。(資料圖片)

相達生物科技創辦人招彥燾。（羅國輝攝/資料圖片）

據了解，港府正密鑼緊鼓尋覓供應來源，冀「多管齊下」，於短期內獲貨數以千萬計，得以盡快開展「一人一快速檢測包」，紓緩目前的檢測壓力。港府將大批購入深圳華大基因旗下子公司、華大因源抗原檢測試套裝。消息人士亦提到，另一來源則來自北京熱景生物研發的快速檢測套裝，據了解，北京熱景生物正開展陸路運輸程序，協助本港抗擊疫情。

據了解，北京热景生物亦將加入助港抗疫供應商之列，其研發生產的快速檢測套裝已完成包裝「入箱」，正循陸路運至本港。(消息人士提供)

翻查資料顯示，北京熱景生物已取得歐盟CE認證以及英國MHRA、法國ANSM的自測註冊，惟尚未取得進入美國市場的FDA認證。據該公司披露，其快速檢測包已在全球30多個國家和地區銷售。

政務司司長李家超昨率團到深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，他同日晚上交代會面成果時曾提到，港府已向內地請求提供快速抗原測試套裝，另亦盼獲派內地專家協助做病理排查、協助提升香港檢測能力等。

各區民政事務處向受影響大廈的住戶、清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。（政府新聞處提供）

▼2月13日 中環愛丁堡廣場檢測站未有人龍▼



+ 2

▼2月12日 旺角信和中心要求進入人士掃瞄安心出行▼



+ 4

▼2月12日 李家超交代內地協助香港抗疫安排▼

