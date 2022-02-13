01消息：利孝和夫人逝世　愛穿旗袍、為無綫台慶切蛋糕成標記

前無綫電視非執董、著名企業家的希慎興業家族利孝和夫人陸雁群近年深居簡出，來自商界及利夫人朋友可靠消息透露，陸雁群昨日（12日）在家逝世，終年98歲。



陸雁群於丈夫利孝和1980年離世後，由1981年起一直擔任無綫的非執董至2012年，並熱心於公益活動。因多年來均會參與無綫電視台慶中的切蛋糕儀式，故廣為觀眾認識。



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子女掌管希慎興業

利孝和夫人原名為陸雁群，於1949年下嫁於已故商人利希慎之子、無綫電視創辦人之一利孝和。他們於婚後育有一子三女，其子利憲彬現為希慎興業有限公司的非執行董事、長女利蘊蓮則為公司主席，而幼女利蘊珍則下嫁於九巴後人雷禮權。

陸雁群自利孝和於1980年因心臟病病發逝世後，便承繼其財產及持有的公司業務，並於翌年獲邀加入無綫電視的董事局擔任非執行董事。她一直擔任該職位至2012年退任，並由其子利憲彬接任。此外她亦曾為莎莎國際控股有限公司的非執董。

利孝和夫人（中）亦曾擔任莎莎國際的非執董。（莎莎國際圖片）

熱心公益事務 捐助港大醫學院

陸雁群一生亦熱心公益事務，早前曾擔任明愛理事會理事，並曾多次捐款支持明愛發展，明愛亦將一座護老院名為「明愛利孝和護理安老院」，以感謝她的貢獻。此外，她亦多年來捐助香港大學醫學院，更於2003年出任香港大學骨健基金的創會主席，翌年獲港大頒授名譽大學院士名銜。

據了解，陸雁群於大潭三層獨立屋，展示不少古玩及她至愛的旗袍。近年她身體轉弱，飲食需要特別照顧。有熟悉她的朋友昨日中午收到她在家離世消息，料因年老所致，而非感染新冠病毒。

2018年8月利孝和夫人93歲生日，家人上載其慶祝圖片。（利蘊珍社交網站）

每年無綫台慶與邵逸夫或方逸華一同切蛋糕

陸雁群多年活躍於社交場合，加上她每年均會於無綫電視台慶節目上，聯同當時掌管無綫的邵逸夫和方逸華夫婦等人主持切蛋糕及祝酒儀式，故廣為觀眾認識。此外，她亦對旗袍情有獨鍾，經常以旗袍衣著示人，令人留下深刻印象；由於無綫每年介紹她時都稱「利孝和夫人」，以致不少人都不知她的真名。

她於2012年退任無綫非執董一職後，一直有傳其身體狀況欠佳。於2014年起，她更開始缺席台慶節目，令傳聞甚囂，更有傳她曾入院進行心臟手術。至2017年她再度現身主持儀式，打破傳言。但當時可見她雖精神無礙，但身形瘦削不少，加上面容甚為憔悴，須於女兒攙扶下切蛋糕。

2018年11月利孝和夫人與家人晚飯聚會。（利蘊珍社交網站）

利孝和夫人女兒不時於上傳合照到社交網站，在2018年8月她93歲生日，女兒利蘊珍曾上傳合照，展示家人為其慶祝的情況，當時利孝和夫人的精神仍不錯；之後到11月的家庭晚飯聚會合照，相中可見當時利孝和夫人仍大有胃口，親自享用家人烹調的晚餐。