垃圾山｜3公司非法進口鋁廢料罰4.5萬元　環團批欠阻嚇促規劃棕地

綠色和平去年調查揭發，元朗多個棕地驚現巨型垃圾山，高度可高達8米，部分更涉及官地，總面積料達20公頃，比維園還要大。

環境保護署去年6至8月，亦在葵涌貨櫃碼頭截獲3宗分別從智利、美國和加拿大非法進口受污染鋁廢料案，涉及的3間入口商「誠傑國際實業有限公司」、「歐思特爾貿易有限公司」和「創星世紀有限公司」先後被裁定違反《廢物處置條例》，合共被判罰款4.5萬元。



環保署執法人員去年6月至8月，在海關協助下，於葵涌貨櫃碼頭截查36個報稱載有鋁廢料及碎料、金屬碎料、鑄鋁合金回收物料的海運貨櫃，共檢獲約840公噸受污染鋁碎料，當中夾雜大量廢電線、廢海綿、廢紙、廢木塊、廢塑膠及其他廢物等，夾雜物含量遠超國家標準，遂將相關鋁廢料全數退回來源地，及通知當地執法機構跟進。

涉案3間入口商，「誠傑國際實業有限公司」、「歐思特爾貿易有限公司」和「創星世紀有限公司」則因違反《廢物處置條例》被檢控，先後在上周二（8日）、1月4日和去年11月30日被裁罪成，合共被判罰款45,500元。

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環保署表示，去年金屬回收物料進口量有上升趨勢，因此聯同海關抽檢可疑貨櫃，打擊受污染金屬回收物的非法進口活動，而涉案的廢料混有大量不適合回收的夾雜物，進口後或會被運往堆填區棄置，處置不當更會污染環境及危害公眾健康。

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揭發元朗多塊棕地被堆砌成「垃圾山」的綠色和平指，按政府統計處貿易統計鋁廢料進口貨值，涉案貨物價值可高達990萬元，而今次案件中，3間被控公司平均僅罰款1.5萬元，佔貨物價值不足0.5%，批評阻嚇力度不高，令香港要為有毒金屬廢料「埋單」。

該環團又指，問題成因是政府欠缺整體棕地規劃，如同縱容違規作業，令大量棕地淪為垃圾山，促請政府落實全面棕地政策，立即善用和規劃棕地。