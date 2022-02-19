封區｜博康邨博達樓、禾輋邨景和樓強檢　石硤尾邨21座延封一日

第五波疫情未見回落，政府傍晚宣布圍封沙田區兩座公屋，涉及博康邨博達樓及禾輋邨景和樓，預計周日（20日）中午完成。

石硤尾邨第21座周五（18日）圍封，發現150宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，當局今決定延長圍封一日，圍封至周日。



博康邨博達樓圍封範圍。（政府新聞處圖片）

政府下午6時起在沙田博康邨博達樓作出限制與檢測宣告，但封區檢測範圍不包括位於博達樓地下的基督教香港崇真會沙田綜合服務中心、基督教香港崇真會博康青少年中心、五旬節聖潔會靈康堂及五旬節聖潔會靈康堂博康自修中心。

港府指，所有在大廈內的人士，須留在其處所並接受強制檢測，並等候至所有已識別的受檢人士完成檢測，而結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

博康邨另三幢住宅樓宇曾驗出污水樣本陽性

政府目標是在明日（20日）下午約一時完成行動，並會視乎檢測結果，行動或會延長。政府發言人指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。同邨博智樓、博逸樓及博泰樓於2月13日亦曾驗出污水樣本陽性，當時政府派發檢測包予大廈住客。

禾輋邨景和樓預計周日中午12時完成封區檢測行動

沙田禾輋邨景和樓下午6時半起圍封強制檢測，受檢人士需於今晚10時半前接受檢測，並在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日約中午12時完成行動。

景和樓同樣涉排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。

2月6至19日曾於大廈逗留逾兩小時人士需強檢

港府指，任何於2月6日至19日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使現時不在「受限區域」內，亦須在2月21日或之前接受強制檢測。

任何人如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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石硤尾邨第21座現150宗初步陽性 另4宗結果不確定

石硤尾邨第21座昨日晚上7時起圍封，惟行動中發現150宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，政府發言人形容情況令人憂慮，具有極高感染風險，決定再圍封多一天。大廈內的人士需要連同昨日行動下進行一共兩次檢測。