疫情｜全港社區抗疫連線招募18區義工　望年青與退休專業人士加入

疫情嚴峻，社區分別有不同人士以不同方法為患者作出支援服務，全港社區抗疫連線響應號召，組建「十八區抗疫愛心隊」，將邀請廣大市民、年青及退休的專業人士，為各個社區有需要的人士提供物資及服務。總召集人陳振彬指，現時已有2000名市民報名參加，各界捐助了總值逾1.5億港元的防護物資及善款，未來將會派發口罩、消毒搓手液、快速檢測劑以及中藥等防疫物資予有需要的市民。



病床上的老伯在為自己蓋被。（歐嘉樂攝）

陳振彬表示，現時希望召募更多年青與退休的醫療專業人士，加入專業愛心隊，先教導義工們如何保護自己，然後再去幫助其他有需要的市民，希望不同範疇的專業人士都可加入成為義工，發揮自己所能抗疫，盡快遏下疫情。

陳透露義工工作範疇廣闊，但全民社區抗疫連線要先與醫管局開會，了解前線醫護有什麼是特別需要協助的。「例如現時需要留家等待進一步安排的確診者，需要準備些什麼？」這些事就可以由義工當為安排與協助，希望為社會注入更多正能量。

陳振彬指十八區抗疫愛心隊」暫時已經有 逾 2000 人報名參加，（資料圖片）

他說，「十八區抗疫愛心隊」暫時已經有 逾 2000 人報名參加，但社區服務需求龐大，現公開呼籲市民加入參與處 理後勤物資分配及包裝、前線上門運送物資、到檢測站協助人流管理及提供輔導與支援服務等專業人士。

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他表示，全港社區抗疫連線會 為所有義工提供足夠防疫及檢測物資，有興趣參與義工隊人士可用 WhatsApp 發訊息至 6420 3254 及電郵hongkongcacl@gmail.com 報名，稍後亦可網上報名。