確診數字連日創新高　衞生防護中心料短期確診個案持續高企

第五波疫情嚴峻，今日（21日）確診個案達7,533宗，再創本港爆疫以來新高，惟當局未有再公布初步確診個案，惹起質疑。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，昨日（20日）接獲6,892宗呈報個案，部分包含在今日7,533宗確診內，而呈報個案為私營化驗所每日向衞生署呈交有待覆檢的數字，形容更能讓大眾實時掌握個案趨勢。

他又指，近期社區內傳播個案仍高企，估計短期內確診個案會持續急增，坦言在流行病學調查上或會滯後，將會優先處理院舍個案，但他強調在嚴格的社交距離措施後，個案數字有望回落。



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區家榮表示，私人化驗所和醫院管理局驗出初步陽性的個案，都會送到衞生署的公共衞生化驗服務處覆檢，而衞生防護中心在疫情記者會公布的確診數字，便是公共衞生化驗服務處覆檢後，核實是陽性的數字，強調當局仍會繼續公布有關數據。

初步確診數字難反映最新狀況 日後只公布呈報數字

他續指，以往公布的初步確診數字，便是從私人化驗所和醫管局收到的初步陽性結果，惟未被衞生防護中心核實，「以往呢個日子（初步陽性呈報的日子）都可能係隔一日左右，但係現時無論係私營化驗所、醫管局同公共衞生化驗服務處，個樣本數量實在係太多，變咗我哋再數呢一個數時……未被確診嘅數字，都反映唔到最新，過去24小時嗰個趨勢」。

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區家榮認為，改為公布呈報個案，更可實時掌握現時個案的趨勢，「因為所有初步陽性個案，一定係會即時入咗衞生署系統入面，我哋就知道嗰日喺社區入面，有幾多初步陽性個案」，他強調有關初步陽性個案的樣本，若是從私營化驗所收集我來，會一如以往送到公共衞生化驗服務處覆檢，但若是醫管局的樣本，則會直接當作確診處理。

對於今日的確診個案達7,533宗，再創疫情襲港兩年以來的單日新高，歐家榮表示，確診數字過去一個月快速上升，而近期社區內傳播個案仍高企，估計短期內會持續急增，但他強調，相信在嚴格的社交距離措施後，個案數字有望回落。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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至於被質疑無再公布大型群組資料，他強調，每個個案安排入院時，仍會收集流行病學資料，但坦言社區個案數字太多，或會有滯後，因此會集中關注院舍爆發，因為長者或殘疾人士出現併發症的機會較高。

他又指，得悉部分職場都有出現爆發的情況，一般會建議有關公司消毒清潔，並為員工進行檢測，若涉及的人數眾多，亦會建議暫時停業，待全數員工檢測呈陰性才可上班，甚至在復工初期，每日上班前均要做檢測。

他舉例指，上水屠房上周有過百人「中招」，將軍澳藍田隧道的確診數字亦多，政府已勒令工人上周六（19日）起停工7日，讓員工接受檢測。

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