預算案｜千億赤字變盈餘　派錢1萬只涉563億赤字　全靠做呢個動作

新一份《財政預算案》今（23日）發表，政府原本預計21/22年度出現過千億赤字，但最終出人意料地錄得189億元盈餘，到底當中原因為何？另外，面對第五波疫情，政府將新推出1萬元電子消費券、繼續寬減百分百薪俸稅及個人入息稅等多項紓困措施，不過預計22/23新財政年度只有563億元赤字。究竟一輪派糖措施後政府庫房剩多少？相等於幾多個月開支？



21/22年度財政預算估計赤字高達1,016億元，不過財政司長陳茂波公布最新預算案時指出，21/22年度財政狀況遠比預期理想， 最終轉虧為盈錄得189億元盈餘。原因包括受惠印花稅增加，以及賣出部分大型商業地皮令地價收入大增，政府收入較預期高。

不過另一關鍵在於政府發行綠色債券進帳351.2億元，若不計算發債收入將錄得162.2億元赤字。

同樣情況亦適用於22/23新財政年度的預算，儘管政府引進累進差餉制度等措施增加收入，但面對疫情仍需加大開支紓解民困，預計22/23年度的逆周期措施開支達1700億元，預計下年度仍有563億元赤字。不過，當中亦涉及351億元綠色債券收入，若不計算發債收入，本港將錄得914.3億元赤字。

第五波疫情未平，經濟活動大受影響，不過陳茂波認為本港經濟23/24年度將會好轉，加上政府擬向大型跨國企業收稅，預料屆時政府將開始回復盈餘。

陳茂波指，去年經濟逐步復蘇，全年經濟增長達6.4%，預測今年增長為2%至3.2%。最新財政預算案中，預計今屆政府屆滿時財政儲備有9400億元，相等約16個月政府開支水平，下年將跌至8903億元，即13個月開支，預期未來5年逐步回升至1萬億元。