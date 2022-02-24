疫苗通行證｜首日實行「掃碼港」　茶餐廳目測針卡　有人被逼外賣

疫苗通行證首日（24日）推行，各商場外放出多個大型「安心出行」二維碼，但市民和食肆員工都似乎未習慣。有食肆只目測看到食客有顯示針卡就放行，未有使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式；亦有食客因未有針卡而要改為外賣。



+ 3

市民今日起進入商場需要有針卡及掃安心出行，旺角朗豪坊在大門放上多個印有安心出行二維碼的展示版，但未有專人提醒，有人直接走入內，未有駐足掃碼。

剛逛完朗豪坊的Lisa說，今早在家本仍記得要使用疫苗通行證，但到商場卻忘記了，「不過望到人哋嘟咪記得嘟」，指商場安心出行二維碼比過去更當眼。她認為新措施麻煩，「緊係麻煩啦，以前習慣咗行入去都係食肆先嘟，而家商場都要嘟」，認為要慢慢適應。

旺角多間連鎖食肆在收銀位置都放有一部智能電話，長期開着「驗證二維碼掃瞄器」，並指示顧客自行把針卡對準鏡頭。不過，有茶餐廳則只目測食客的針卡，未有以手機掃描。有食客因未有針卡，被茶餐廳拒絕入內，要改為外賣。

旺角熟食市場外有長者未有更新安心出行，沒有把針卡連結到應用程式內，幸而有攜同紙本針卡，經職員協助掃描才獲准入內，擾攘約5分鐘。

吳小姐經朗豪坊天橋到旺角熟食中心買外賣，都被要求掃描針卡，認為相當麻煩，浪費時間，「入朗豪坊嘟一轉，出嚟要check out，入嚟呢度（熟食中心）又要再嘟，跟住出嚟又check out，入朗豪坊又要再嘟」，買一趟外賣要掃3次碼。