土瓜灣、油麻地、銅鑼灣街市有初陽者到訪　晚上7時提早關閉消毒

食物環境衞生署今日（24日）表示，土瓜灣街市因與初步確診個案有關連，為審慎起見，今日提早於晚上7時關閉，以深層清潔消毒，最快周六（26日）重開，檔戶須取得核酸檢測或快速測試陰性結果，才可重返街市工作。

另外，油麻地街市及銅鑼灣街市亦出現初步確診個案，同樣提早在今晚7時關閉，最快明日（25日）重開。



土瓜灣街市料周六重開

食環署指，土瓜灣街市涉及初步確診個案，署方已清潔及消毒有關人士工作的範圍，而在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員亦會為有關街巿公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在有關街巿附近範圍街道進行清洗消毒。

食環署指，會與街巿檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心，接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街巿工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在周六（26日）重開街市。

油麻地街市及銅鑼灣街市消毒後周五重開

另外，油麻地街市及銅鑼灣街市亦與初步確診個案有關連，同樣須提早於晚上7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市公用地方及設施等深層清潔消毒。食環署指，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍；並會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒，如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日（25日）重開有關街市。