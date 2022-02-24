美心向惜食堂捐100萬食物券　菁英會贊助iMeddy為患者線上問診

第五波疫情失控，確診數字上升趨勢未有遏止。各界都伸出援手協助港人自救，度過難關。惜食堂表示，獲美心集團捐贈總值100萬元食物券，周五起會派發予受疫情影響而導致失業的基層家庭及人士，同時亦為長者及無家者作出支援。香港菁英會及香港青年發展聯盟表示，會向今屆菁英會創業比賽優勝項目及香港青年發展聯盟2021年香港大專生創業比賽季軍得獎者 --- 線上醫療平台 iMeddy 贊助40萬元，首階段為最少2000名已確診及初步確診新冠患者提供免費視像問診服務，應用創新科技及青年力量去支持抗疫。

菁英會及香港青年發展聯盟指，今次對象為未能負擔診金的低收入家庭及有需要的基層人士，並會安排義工或速遞，向有需要人士按病情提供由醫生處方的退燒止痛藥、消炎藥、抗生素等，幫助正在輪候醫院或隔離設施，或已出現輕微病徵的新冠陽性或初步陽性患者，提供免費及適切的視像醫療支援服務，協助紓緩近期醫療系統緊張的情況。

香港分子病理檢驗中心(HKMPDC)亦宣布，在母企凱普集團支持下，已在黃竹坑體育館快速搭建「凱旋號」負壓硬氣膜實驗室，並緊急從全國調派超過120名凱普抗疫人員趕赴香港支援。「凱旋號」氣膜實驗室已於2月20日投入服務，目前HKMPDC 聯同氣膜實驗室，在香港的單日檢測能力達11萬劑。