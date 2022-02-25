烏克蘭危機｜主教周守仁：香港抗疫　不能忽視利己霸權流行病

俄羅斯日前入侵烏克蘭，引起全球關注。天主教香港教區主教周守仁周五（25日）向傳媒發稿，表示在香港與第五波疫情作戰時，不能忽視俄羅斯向烏克蘭所發動的襲擊，形容入侵為「另一場利己主義和霸權心態的流行病」。他表示，希望大家回應教宗方濟各的緊急呼籲，為烏克蘭的和平祈禱禁食緊急，並向香港的烏克蘭人，以及居於烏克蘭的香港人獻上祝福和支持。



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周守仁以「為烏克蘭的和平祈禱」發稿，指對俄羅斯的襲擊深感不安，雖然國際政治有一定複雜性，但亦不可能對平民失去生命，以及家園遭受摧毀而無動於衷。他稱，烏克蘭國民對國土得到和平與安定的希望，已因政治手段和軍事行動而破滅。

周守仁表示，在香港與第五波疫情作戰時，不能忽視俄羅斯向烏克蘭所發動的襲擊。（資料圖片／何柏佳攝）

周守仁續指，當香港正與第五波疫情作戰時，不能忽視上述這場「利己主義和霸權心態的流行病」，並指會為世界帶來痛苦。他又稱，大家都是地球村的公民，福祉是緊密相連，希望大家回應教宗方濟各的緊急呼籲，為烏克蘭的和平祈禱禁食緊急。他表示，向居於香港的烏克蘭人，以及居於烏克蘭的香港人獻上祝福和支持。

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全文：



周守仁署名：

我們對俄羅斯近日向烏克蘭所發動的襲擊深感不安。雖然我們不得不承認國際政治的複雜性，但我們也不可能對平民失去生命和家園遭受摧毁而無動於衷。烏克蘭的老百姓對國土享到和平與安定的希望正因政治手段和軍事行動而破滅。

當我們在香港與新冠病毒所引致的第五波疫情作戰時，我們亦不能忽視另一場利己主義和霸權心態的流行病給我們世界所帶來的痛苦。我們是地球村的公民，我們的福祉實在是緊密相連的。讓我們為香港及世界各地受著這兩種「大流行」所打擊的民眾獻上真摯的禱告。

因此，我們必須呼求仁慈的上主深深地觸動有能力扭轉這一悲慘軌跡的人士的心，好能讓我們重拾對世界和平的希望。我們也祈願相關單位能盡早開始他們之間的坦誠對話。

請大家回應教宗方濟各為烏克蘭的和平向我們所作的祈禱禁食緊急呼籲。我們全心相信，集體的懇切祈禱能產生超乎人想像的效力。

主啊，你是歷史的主宰，也是我們最仁慈的上主。你永遠不樂於見到人命損傷和我們的心碎。請聆聽我們的祈禱，並派遣你的聖神來感動那些變硬的心和渴望治療的心！

亞孟！

最後，讓我們向居於香港的烏克蘭朋友及居於烏克蘭的香港人獻上祝福和支持。