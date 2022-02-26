放寬出院或解除隔離準則　打兩針患者或接觸者最快七日「放監」

隨著近日確診個案不斷以萬位數呈報，政府昨（25日）宣布，自行快速測試陽性的市民可網上確認，便可直接被視為陽性個案跟進，加快流程支援。食物及衞生局局長陳肇始，今（26日）公布新措施，在社區隔離設施的患者或家中的密切接觸者，若已打兩針疫苗，在第六、第七日快測陰性，就可解除隔離；同時放寬出院準則，騰空病床。



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食物及衞生局局長陳肇始今（26日）在疫情記者會上推出新一系列改變措施，現時居安抗疫計劃已有兩萬多人在家檢疫，陳宣布已接種兩針疫苗的密切接觸者，或在隔離設施的患者，如果在第6日及第7日進行連續兩日取得快測結果，可以提前離開隔離設施或家居。陳表示，這顯示傳播風險減至相當低水平，具體詳情稍後再公布。

陳肇始續稱，為了截斷傳播鏈，加強檢測能力。留意到大量個案有待確定，很多市民快測陽性交了樣本多日後仍未有結果感到焦慮，形容情況不理想。因應風險評估及資源，昨日起更新檢測服務更新優次。未來市民自行快速測試陽性的市民經網上確認，便可直接被視為陽性個案跟進，加快整個檢測流程，詳情會稍後公布。

修訂強檢策略 陳肇始：三減很重要

陳宣布，政府決定以風險為本原則修訂強檢策略，包括：持續針對高風險樓宇做圍封強檢，計劃涵蓋更多樓宇。後續行動強檢改為做快測，以減少市民排隊情況。陳澄清，現時圍封強檢仍然源用核酸檢測方法，惟強檢要求則由現時的核酸檢測改為派發快速檢測包。

另外，陳肇始再次呼籲市民留家抗疫，如不能完全留家，要出去時都希望減少人數；例如「原來幾個一齊去，一個去就好；二減時間，原本去幾個鐘減一個鐘；刪減次數，幾次變一次。」她說，「三減好重要，每個人除打針外要再進一步收緊。」

除了強檢及隔離政策有所改變外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日亦公布即日更改出院準則。若醫生臨床上判斷康復，穩定，適合出院，考慮過感染情況及居住環境適合可出院，但出院並隔離至14日，其後可以離開。

免疫力弱人士 可打第四針

接種疫苗指引亦有更改，陳肇始指，為更加便利市民及提高疫苗有效性，疫苗將推出新措施：60歲以上人士，接種第二及三針時間中間相距時間，可從6個月減到3個月。

第二，5至17歲的兒童及青少年，首兩劑時間可從12周減到8周，可以打大腿外側範圍，亦一、二針時間縮短。第三， 建議12至17歲接種第三劑，接種科興第二及三針中間相距時間可縮短至3個月， 而復必泰第三劑時間可相隔5個月。最後她指，12歲以上免疫力弱人士建議可打第四劑疫苗。

▼檢測及確診求醫指引▼



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